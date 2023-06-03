借殼上市股慘跌 高層海削

前幾年經由特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市的新創企業後來紛紛陷入營運危機，股價一落千丈害投資人蒙受龐大損失，但這些公司的高層主管及早期股東反而大賺一筆，其中最大贏家就是底特律活塞隊老闆高爾司（Tom Gores）經營的私募基金Platinum Equity。

《華爾街日報》根據5月18日為止提交美國證交會（SEC）的文件進行分析，結果發現美國超過460家經由SPAC合併案借殼上市的公司當中，有232家公司的高層或早期股東都在股價崩盤前拋售股票。

這232家公司當中有12家的高層在股價崩盤前脫手價值合計超過5億美元的股票。

若是將證交會文件中提及的所有股票交易列入計算，近年借殼上市公司的高層，以及早期股東平均每人大賺2,200萬美元。

紐約大學法學院教授奧羅基（Michael Ohlrogge）表示，當年這些新創公司高層大肆宣揚借殼上市勝過傳統首度公開發行（IPO），結果投資人慘賠後才發現，SPAC上市案並非真的對公司有利，只是對那些公司高層及早期股東有利。

這些幕後贏家除了Platinum Equity之外，還包括維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）及電動車製造商Nikola創辦人米爾頓（Trevor Milton）。