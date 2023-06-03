陸晶片致命一擊！美巨頭爆史上驚人砍價

市場傳出，美國類比晶片大廠德儀（TI）從5月起，全面調降中國大陸市場晶片價格，企圖搶下更多市占率，並打擊競爭對手；其中，電源管理晶片（PMIC）與訊號鏈晶片成為砍價重災區。有業者坦言，德儀降價殺手鐧，把大陸晶片市場從艱困直接推入地獄。

陸媒雪球報導，全球半導體供過於求，庫存持續升高。德儀5月在中國大陸市場全面大降價，企圖在晶片產業復甦前，透過殺價手段從大陸晶片廠手裡搶奪市場。值得留意的是，電源管理晶片和訊號鏈晶片成為這一波價格殺戮的重災區。

大陸晶片廠高層透露，德儀此次降價沒有幅度和底線，完全比照大陸晶片廠價格，就是為了痛殺競爭對手；更有業者直言，把大陸類比晶片市場從Hard直接打入Hell，一點也不誇張。

但有市場人士持不同看法，認為半導體需求持續疲弱，通路商積壓大量庫存，晶片廠不再堅持獲利，而是透過降價幫助通路商出清庫存，有助於恢復以往市況。

德儀第一季營收43.79億美元，EPS為1.85美元，皆優於市場預期。第二季展望，德儀估第二季營收約在41.7～45.3億美元間，分析師預期44.4億美元；第二季EPS介於1.62～1.88美元間，低於分析師預期1.82美元。

（中時新聞網 吳美觀）

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