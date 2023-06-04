通膨升溫無妨 澳洲央行料按兵不動

澳洲央行（RBA）訂6月6日發布最新利率決策，5月底出爐的4月通膨數據雖又見回升，但《路透》2日公布的最新調查顯示，四分之三受調經濟學家仍預期RBA按兵不動，讓基準利率原地踏步。

根據《路透》最新調查，30位受調經濟師中，22人預測6日的例會，RBA宣布官方現金利率維持在3.85％。

澳洲四大銀行─澳盛銀行（ANZ）、澳洲聯邦銀行（CBA）、澳洲國民銀行（NAB）、西太平洋銀行（Westpac），一面倒預測6日例會RBA將暫停升息。

《路透》這份調查顯示，逾半受調經濟師（28位中有18人）預期，9月底前官方現金利率來到4.1％甚至更高，有4人甚至預估會達4.35％，其餘10人預測現金利率維持在目前的3.85％。

CBA澳洲經濟研究部主管艾爾德（GarethAird）表示:「若通膨數據強過RBA預期，央行可能偏向升息，因此接下來2到3次例會的升息機率高。」

倫敦調研機構凱投宏觀（CapitalEconomics）預期，澳洲第二季通膨率料高於澳洲央行的預估，有鑑於此，RBA在貨幣政策工具運用上必須比預定的更激進。

凱投宏觀預測RBA近期會再升息二次、每次升1碼，其中一次就在6日例會。分析師指出，若預測成真，澳洲現金利率7月前竄升到4.35％。

澳洲統計局5月底公布，4月通膨率年增6.8％，高於3月的6.3％，但仍低於去年12月的峰點8.4％。

5月初RBA出乎經濟師預料升息1碼後，《路透》隨即進行的調查顯示，29位受訪者中25人預期，RBA在6日例會應會停下緊縮腳步，另外4人則預測會再升1碼。