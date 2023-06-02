美債拆彈及就業數據佳 道瓊暴漲逾700點

在美國眾議院投票通過債限法案後，參議院也火速通過這項法案，白宮稱拜登總統最早會在周六簽屬使其生效，美債違約危機正式解除。 另外，美國5月非農就業人數連續三個月增加， 勞動市場人力供應依舊緊張 ，但同時公布的失業率也創七個月新高、平均薪資增長放緩，數據顯示聯準會可能在兩周內不升息。兩大利好消息讓投資人樂觀看待，美股三大指數上漲。

道瓊工業指數暴漲701.19點，或2.12%，收33,762.76點，創今年以來最大漲幅；標普500指數上揚61.35點，或61.35%，收4,282.37點；那斯達克指數上漲139.78點，或1.07%，收13,240.77點；費城半導體指數下跌5.333點，或0.15%，收3,501.404點。

數據方面， 美國勞工統計局2日公布5月非農就業人數增加33.9萬人，高於市場預估的19萬人，人數連續29個月增加。而5月失業率，從4月3.4％上升至3.7％，高於市場預估3.5％，即使創去年10月來新高，但仍極接近4月所創的1969年來最低水準。

由於失業率仍偏低，在人力供應不足下，使雇主提高待遇招募其所需要的人手，讓5月平均時薪較4月上升0.3％至33.44美元符合預期，低於4月往下修正的月增0.4％。跟去年同期相較增加4.3％符合預期，略低4月的年增4.4％。

勞工統計局表示，美國5月份就業增長加速，但失業率飆升，反應勞動力市場正在放緩，並且更多的人力供應正在緩解企業提供工資的壓力，有助於減緩通膨。

這數據讓投資人鬆了一口氣，預期聯準會在6月暫停升息的機率大增。Bokeh Capital Partners 首席投資官 Kim Forrest 表示：「雖然這似乎是實際就業人數的熱門數字，但工資增長率並沒有那麼快。」 「這是一種軟化效應，這是神話般的軟著陸嗎？看起來像那樣。」

政經方面， 美國債務上限違約的危機解除，也提振了市場信心。在美國眾議院當地時間周三投票通過債限法案後，緊接參議院周四晚間也火速就該法案進行表決，結果以63票贊成，36票反對，通過這項法案。白宮週五下午表示，美國總統拜登最早將於周六簽署該法案。

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