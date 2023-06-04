蘋果MR頭戴裝置 6/5亮相

蘋果料將於6月5日（下周一）全球開發者大會（WWDC），向世人展示最新混合實境頭戴裝置，此為這家科技巨擘2014年以來首款全新產品，分析師看好蘋果的創新能力，預料該款頭戴裝置有望令人耳目一新。Meta更搶在蘋果前先發表新品Quest 3，與對手互別苗頭。

儘管Meta等業者推出的類似硬體叫好不叫座，虛擬實境（VR）領域正陷入幻滅低谷期（Trough of Disillusionment）。但一些分析師卻認為蘋果能開創新局。

美銀分析師莫罕（Wamsi Mohan）表示，「雖擴增／虛擬實境接受度低迷，轉向元宇宙的市場熱度也出現挑戰，但大家要記得蘋果開發了全新的領域，具有翻轉現有市場、開創新市場的潛力。」

產業人士指出，蘋果的新品推出屆時將帶動消費者與軟體開發者的熱情，讓該科技更接近終極目標：人們可以每天穿戴的產品。

Magic Leap執行長強生也樂見其他業者投入該領域，尤其是蘋果，他坦言這對產業是極大的認可，也有助於生態系統。

一些專家認為，蘋果很少發明全新產品，而是針對現有產品進行創新改造，進而撼動整個市場，iPod、iPhone即是最好案例。混合實境程式開發商Argodesign技術總監韋伯表示：「蘋果在消費者心中擁有信任與獨特的形象，其他公司無人能及，其領導地位有利於定義這個最新運算型式並且注入信心。」

投資機構TD Cowen分析師桑卡爾（Krish Sankar）預料該款產品價值不菲，估計3,000美元，開賣首年銷量約幾十萬台。

Meta在1日宣布最新VR產品Quest 3，將於今秋上市，128GB版本售價499.99美元，新款可擴充儲存空間，重量也比上一代Quest 2輕40％。

Meta同時宣布，6月4日起Quest 2的128GB版本降價至100～299.99美元，256GB版本降價80美元至349.99～429.99美元。

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