協助美國特務監視俄羅斯？蘋果發聲明

協助美國特務監視俄羅斯？蘋果否認：絕不開後門

針對俄羅斯聯邦安全局（FSB）指控蘋果公司與美國特務單位合作監視俄羅斯的iPhone用戶，蘋果發布聲明否認，強調該公司「從未與任何政府合作、在任何蘋果產品中安插後門，也永遠不會這麼做」。

俄羅斯聯邦安全局在聲明中表示，數千部蘋果設備遭到入侵，受到影響的包括俄羅斯國內用戶，以及駐俄羅斯和前蘇聯國家的外國外交官。

據聲明指出，FSB發現美國特務單位透過蘋果行動裝置動進行情報活動，顯示蘋果與美國國家安全局（NSA）之間具有「密切合作」關係。

不過，FSB並未提出任何對這些指控的證據。

美國國全局拒絕對此發表評論。

總部位於莫斯科的資安公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）表示，有數十名員工的設備遭到入侵，其執行長Eugene Kaspersky在推特上表示，他的公司認為這是一次「極其複雜、專業且具針對性的網路攻擊」，並鎖定公司的中高層主管。

卡巴斯基研究員Igor Kuznetsov表示，其公司在今年初就發現公司Wi-Fi網路的流量異常，但直到周四才通報俄羅斯當局。對於莫斯科當局指控美國人是這次駭客攻擊的主謀，他表示不予置評，稱「現在很難斷定」。

FSB並表示美國駭客在這次的間諜活動中亦入侵了以色列、敘利亞、中國和北約成員國的外交官。

以色列官員對此表示不予置評，中國、敘利亞和北約代表尚未發表評論。

（時報資訊時報編譯柯婉琇綜合外電）