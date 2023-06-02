日股創33年新高 6月仍呈偏多走勢

度過「失落三十年」，日經225指數今年以來急速飆升，突破33年來的新高點，受日股大幅上漲激勵，日股基金今年以來上漲超過一成，法人表示，日本是目前少數仍維持低利率的國家，加上國際資金持續的看好，部分華爾街投行更大喊，還有更多上漲空間。今年以來，日股持續攀升，在5月最後一周，日經225指數最高漲至31560.42點，創下1990年7月以來的新高點，進入6月後，日股仍呈偏多走勢。

受日股上漲激勵，日股基金也繳出亮眼成績單，根據Morningstar統計，日股基金今年以來報酬率超過12%。展望日股後市，安盛投資管理日本股票基金B產品經理廖伯修表示，從基本面分析，日本第一季度的GDP年增率為1.6%，優於市場預期，提振了持續復甦的希望，這可能反映了新冠疫情大流行後的強勁消費需求。

廖伯修指出，從貨幣政策來看，日本央行總裁植田和男5月底表示，在工資持續提高的情況下，離實現達成穩定的2%通膨目標還有一段時間，因此日銀的立場是堅定地維持貨幣寬鬆政策。儘管目前通膨率遠超過2%，但預料2023年年中時將會明顯放緩至2%以下，因此為了達成穩定的通膨目標，需繼續推行寬鬆政策。

此外，國際資金持續的淨流入日本股票基金，也顯示市場對日股的後勢表現，持續維持看好的態度，根據統計，截至5月26日，今年以來國際資金買超日本超過289億美元，不但超過中國的買超253億美元，更是亞洲國家當中，買超金額最高的國家。

廖伯修說，日本股市近期的優異表現，更獲得華爾街投行的青睞，高盛最新報告指出，國外投資人持有日股的比率依然偏低，認為日本經濟的「結構性變化」將持續激勵股市上漲，預期日股今年仍有3%左右的上漲空間；美銀的投資報告則認為，預期國際資金將更多買進日股，同時，日股的上漲並未脫離基本面，只要企業財報持續改善，就會看到日股繼續走高。

（時報資訊 任珮云）

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