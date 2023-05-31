市場觀望債限表決 美股收黑 輝達摔5.7%

市場靜待美國債限協議在眾議院的表決結果，華爾街股市31日開低，在勞工部公布4月JOLTs職缺空位數後，強勁數據使美股盤中跌幅擴大，不過兩位聯準會官員釋出鴿派言論，使市場對於升息的預期下滑，四大指數在尾盤時段跌幅收窄，不過終場仍收黑。

道瓊工業指數下跌134.51點，或0.41%，收32,908.27點；標普500指數下挫25.69點，或0.61%，收4,179.83點；那斯達克指數下滑82.14點，或0.63%，收12,935.29點；費城半導體指數挫跌96.21點，或2.71%，收3,453.18點。

數據方面，美國4月職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告顯示，上月職位空缺數飆升至1,010萬個，大幅超出市場預期的940萬，不僅重新站上1,000萬關卡，也創下三個月新高，顯示用工需求在經濟挑戰下仍然強勁。

政經方面，美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫達成的債限協議於30日獲得眾議院程序委員會批准，成功闖過第一關，接著於31日以241票贊成、187票反對，通過了審議債限法案的程序性投票，將持續推進至辯論環節以及全院表決。

多位聯準會官員於31日發表言論，擁有永久投票權的聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）等人皆釋出鷹派立場。鮑曼指出，近期房市的強勁反彈，恐會影響聯準會為遏制通膨所做的努力，不過她並未進一步說明此現象是否影響聯準會6月會議的決定。

梅斯特則認為，目前沒有令人信服的理由來暫停升息，反倒應持續提高利率並將高利率維持一段時間，直至經濟不確定性降低。而波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan M. Collins）亦重申，當前通膨依舊過高，聯準會始終致力於對抗通膨。

不過，今年的票委、費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）以及聯準會理事傑佛森（Philip Jefferson）皆支持6月暫不升息，傑佛森傾向於在6月會議上按兵不動，以便讓決策者有更多時間來評估經濟前景，不過他也強調，暫停升息並不意味升息周期告終，哈克亦表達同樣看法，認為應給予市場一點時間，以觀察升息對於通膨造成的效果。

CME的Fedwatch工具顯示，市場預期聯準會6月升息1碼的機率，一度從昨日的67%上升至71%，到美股收盤時又下降至36%。

聯準會31日發布經濟狀況褐皮書，內容指出，4月至5月的經濟活動整體變化不大，隨著就業增速放慢，通膨增長亦略為緩和，使美國經濟在最近幾周出現降溫跡象，不過仍持續擴張。

個股方面，晶片股31日面色鐵青，超微下挫5.64%，從逾16個月來的最高連跌二日，輝達亦重挫5.68%，創下三個多月來最大跌幅，止步三連漲，且失守歷史高點。

大型科技股31日普遍收低，Google下滑1.27美元，跌幅1.02%，收在123.37美元；亞馬遜下挫1.08美元，跌幅0.89%，收在120.58美元；微軟挫跌2.82美元，跌幅0.85%，收報328.39美元；蘋果收跌0.05美元，跌幅0.03%，收報177.25美元；而Meta則逆勢上揚2.20美元，漲幅0.84%，收在264.72美元。

台股ADR方面，台積電ADR下跌3.39美元，跌幅3.32%，收報98.59美元；日月光ADR挫跌0.05美元，跌幅0.65%，收報7.62美元；聯電ADR則下挫0.13美元，跌幅1.55%，以8.26美元作收。

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