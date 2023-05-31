2023全球最佳航空 台灣這家排第8勝日本
隨著全球疫情降溫，觀光業也迎來復甦，想趁著暑假出國走走，卻苦惱不知該選擇哪間航空公司嗎？國際知名的航空評鑑網站AirlineRatings.com今（31）日公布2023年全球最優良的25家航空公司，紐西蘭航空（Air New Zealand）以創新設計贏得滿堂彩，奪下第1；而台灣的長榮航空表現也十分亮眼，勝過日本的航空公司，站上第8名。
根據美國有線新聞網（CNN）報導，AirlineRatings.com綜合考量航空公司的飛安、機隊年齡、旅客意見、獲利能力、員工關係等多個面向，做出這份評比。紐西蘭航空以創新的「舒眠艙」（Skynest）構想脫穎而出，獲選為今年最佳航空公司。
AirlineRatings.com的主編湯瑪斯（Geoffrey Thomas）大讚，紐西蘭航空不斷推出新產品，致力於讓經濟艙旅客擁有更舒適的飛行體驗，「他們一直在創新，不是滿足於使用現成的產品，而是要做得更好…這一點讓評審們印象深刻」。另外紐航的營運、領導能力和員工的積極態度也獲得肯定。
去年的冠軍卡達航空（Qatar Airways）今年則是排名第2，並拿下最佳商務艙、最佳餐飲以及最佳中東地區長途航空公司等獎項。
阿布達比的阿提哈德航空（Etihad Airways）排名第3；大韓航空（Korean Air）位居第4，並贏得最佳北亞地區長途航空公司獎；新加坡航空（Singapore Airlines）則搶下第5，另獲頒最佳頭等艙和最佳東南亞地區長途航空公司獎。
排名第6至第25的航空公司依序為：
- 澳洲航空（Qantas）
- 維珍澳洲/維珍航空（Virgin Australia/Virgin Atlantic）
- 長榮航空（EVA Air）
- 國泰航空（Cathay Pacific Airways）
- 阿聯酋航空（Emirates）
- 漢莎航空/瑞士航空（Lufthansa / Swiss）
- 北歐航空（SAS）
- 葡萄牙航空（TAP Portugal）
- 全日空（All Nippon Airways）
- 達美航空（Delta Air Lines）
- 加拿大航空（Air Canada）
- 英國航空（British Airways）
- 捷藍航空（Jet Blue）
- 日本航空（JAL）
- 越南航空（Vietnam Airlines）
- 土耳其航空（Turkish Airlines）
- 夏威夷航空（Hawaiian）
- 荷蘭皇家航空（KLM）
- 阿拉斯加航空（Alaska Airlines）
- 聯合航空（United Airlines）
（中時新聞網 黃凡甄）
文章來源：World’s best airline for 2023 named by AirlineRatings.com
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