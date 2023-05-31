美商務部嚴審對中出口 26%申請案遭擋下

中美關係緊繃，美國政府密切審查企業對中出口，商務部官員表示，該部去年共拒絕或退回四分之一的出口申請，以避免北京推進軍事化發展。

商務部主管出口事務的助理部長肯德勒（Thea Rozman Kendler）將於31日出席參議院的銀行委員會聽證會，根據其30日提供的書面證詞，商務部去年共審查了5,064份出口和再出口的許可證申請，其中約26%的申請被拒絕或在未處理的情況下被退回。

肯德勒在其證詞中寫道，商務部已定義會為對手帶來優勢的敏感技術，也制定了政策與戰略，用以保護上述技術，對於出口商提交的許可證申請，商務部皆審慎檢視。

負責出口執行事務的美國商務部助理部長阿克斯羅德（Matthew S. Axelrod）則在證詞中指出，商務部目前正在運用其行政與刑事上的執法能力，以及其監管權力，用以處理先進技術的移轉問題，諸如半導體、衛星、火箭原型等領域。阿克斯羅德補充表示，商務部的作法旨在對抗中國的軍事現代化行動、侵犯人權行為，以及違背美國國家安全的舉措。

美國財政部助理部長羅森（Paul Rosen）則在證詞中寫道，拜登政府目前正在討論是否針對特定敏感技術，限制美國企業的對外投資，他強調，為保護美國的國家安全，政府的願景是避免美國的海外投資推進「疑慮國家」（countries of concern）的軍事能力技術。

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