川普被起訴 影響2024參選總統?CNN給答案

美國前總統川普（Donald Trump）因涉嫌支付艷星「狂暴」丹妮爾絲（Stormy Daniels）封口費，遭到紐約曼哈頓大陪審團起訴，成為美國史上，首位被控刑事罪的前總統。不少民眾關心，川普是否就此失去參選2024總統大選資格？他會被關嗎？是否需要向其他受刑人一樣蓋指紋、拍檔案照？美國有線新聞網CNN解答讀者最關心的幾個問題。

川普能參加下屆總統大選嗎？

答案是肯定的。根據美國憲法，候選人只需要符合3個條件：1) 具備公民身分、2) 年滿35歲、3) 在美國居住至少14年。因此川普就算被起訴甚至定罪，都不會妨礙他參選總統。

川普若被定罪，他能否投票？

如果川普被判犯有重罪，那麼直到他服刑結束前，都無法在戶籍地佛羅里達州投票。

川普會入獄嗎？

目前川普尚未受審，更沒有被定罪，檢方沒有任何理由將他逮捕。如果那一天真的到來，屆時特勤局為了保護川普，將面臨前所未有的艱鉅挑戰。

過去遭到指控的高官都有辦法躲過牢獄之災，例如1974年美國前總統福特（Gerald Ford）不顧輿論反對，無條件特赦前任總統尼克森（Richard Nixon）。尼克森在任時的副總統皮羅．阿格紐（Spiro Agnew）被控逃稅和貪污，後來他與檢方達成認罪協議，免於坐牢。

川普需要蓋指紋、拍嫌犯檔案照嗎？

消息人士指出，在川普遭到起訴前，特勤局已經和紐約市當局接觸，討論逮捕川普的程序將如何進行。（編按：美國刑事程序中的「逮捕」，相當於台灣的「聲請羈押」。）

屆時川普將和一般人一樣，進行按指紋、拍照、提訊的過程，而且不太可能公開。紐約在2019年通過立法，不再公布警方的照片紀錄，以減少網路勒索。

川普是否會戴上手銬遊街示眾？

川普曾表示，如果他被起訴，想要在法庭露面時被戴上手銬。CNN政治分析師哈伯曼（Maggie Haberman）指出，川普想表達他不感到羞恥、也沒有要躲藏起來，因此他很有可能會公開走進法院。前副總統彭斯時任幕僚長蕭特（Marc Short）認為，川普某個程度上把這次起訴視為他的「政治資產」，好在選民面前強化他遭受「政治迫害」的形象。

文章來源：Your Trump indictment questions answered. Yes, he can still run for president

（中時新聞網 黃凡甄）

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