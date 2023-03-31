美智庫：美中冷戰已開打 陸比蘇聯更危險

美國主流智庫傳統基金會最新報告，首次明確指出美中已經打響新一輪冷戰，並示警中國是個比蘇聯在其權力巔峰時更具能力、更危險的對手，呼籲對中國在美活動採取更嚴格措施。

美國之音30日報導，華盛頓具影響力的智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）3月28日發布報告表示，美中之間已打響新一輪冷戰，美國必須清醒地面對現實，動員全社會的力量迎戰中國威脅。

這篇報導指出，多年來有關世界是否已陷入一場新冷戰的討論不絕於耳，隨著美中關係螺旋式下降，越來越多的觀察人士也逐漸傾向於認為這已是兩國關係的現狀，傳統基金會這份報告是美國主要智庫首次明確指出，冷戰已經打響。

傳統基金會報告指出，今天美國所面臨的局面與上世紀美蘇對峙期間大不相同，例如中國不太可能支持境外的革命武裝叛亂，而是更願意通過購買影響力和使用經濟壓力來實現其地緣政治目標。但是在另一方面，雖然形式不同，兩國關係的實質已經「越來越具有冷戰的所有特徵」。

報告強調，中國「是一個比蘇聯在其權力巔峰時更具能力、更危險的對手」。報告作者之一，傳統基金會亞洲研究中心主任史密斯（Jeff Smith）說，冷戰有不同的形式，這場冷戰與上場冷戰截然不同，中國是個不同於蘇聯的對手。

報告說明，冷戰時期蘇聯的軍事實力雖被認為跟美國不相上下，但其經濟競爭力從來都不是美國的對手。而當前從重要的稀土元素到關鍵的製藥產品，關鍵的供應鏈仍然在很大程度上或完全依賴於中國。此外，當年美蘇之間幾乎沒有什麼往來，而中國現在已經深深地滲透到美國本土活動。

報告提出了多達一百項建議，其中包括呼籲行政部門拒絕向中國政府提供國防部資助的研究項目，取消在美國境內的所有中國警察站，禁止像TikTok這樣的中國所有應用程式，並對中國在美土地購買實施更嚴格的控制等等。

經常對中國持嚴厲批評態度的共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）在出席傳統基金會這份報告發布會時說，傳統基金會的這份報告有助於使人們意識到美國不僅處於競爭中，還處於衝突中。我們的挑戰是將（報告中的）這些想法變成實際可行的方案。

另美國非政府組織「理智美中政策委員會」（Committee for a SANE US-China Policy）的共同主席克拉瑞（Michael Klare）說，美國處在跟中國的冷戰中，這從很多角度來說並不錯，但相較與蘇聯的冷戰也有很多不同之處，當時人們覺得核戰爭幾乎隨時可能爆發，不認為現在處於同樣的狀態。

克拉瑞對美國之音說，美國和中國仍有可能避免核戰爭的爆發，兩國仍有可能在許多領域進行合作。所以今天看到的情況具有最初冷戰的某些方面，但並不完全相同，而且還沒有處於最壞的境地。

而卡特中心的中國問題專家劉亞偉則說，由於今天的美中和當年的美蘇關係差距如此之大，用冷戰來概況兩國關係也可能過於偏頗。中國和美國的競爭跟之前的美蘇冷戰不是一個層次、也不是同一內容上的競爭，所以用冷戰或新冷戰來形容兩國關係有可能會引起誤導。

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