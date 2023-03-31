白官喊嚴管 要中型銀行立「生前遺囑」

在本月稍早矽谷銀行和Signature Bank相繼倒閉使金融業陷入動盪後，周四拜登政府提出對資產介於1,000億至2,500億美元的中型銀行加強監管的計畫，相關措施包含增加壓力測試頻率、提高流動性要求、提高資本要求，以及提交「生前遺囑」詳細說明破產時的清算安排等。

白宮高層表示，拜登總統呼籲聯邦銀行主管機關考慮這些改革措施，以降低未來銀行業再度爆發危機的風險，「我們必須維護未來銀行業的韌性和穩定性」。該官員並表示，這些都是可依據現行法律採取的措施，因此沒有必要經由國會授權。

前總統川普在2018年簽署金融改革法案，鬆綁2008年爆發金融危機後推出的《陶德-法蘭克法案》（Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act），也就是放寬了對中型銀行的監管。如今拜登政府正尋求恢復部分監管措施。

根據聯準會（Fed）數據，屆時達到監管門檻的銀行不到20家，包括公民金融集團（Citizens Financial Group Inc）、第一共和銀行（Citizens Financial Group Inc）、Fifth Third Bancorp 、亨廷頓銀行（Huntington Bancshares）和Regions Financial Corp。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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