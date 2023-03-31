韓2月半導體產量 創逾14年來最大降幅

綜合外媒報導，韓國晶片製造商產量創2008年2月以來最大降幅，顯示半導體需求恐持續低迷，且情況維持時間將更長。韓國統計廳周五公布的數據顯示，韓國2月半導體產量較上期下降17.1％，為逾14年來最大降幅。與去年同期相比，2月半導體產量減少了41.8％。

韓國統計廳相關人士表示，從去年下半年開始，全球對儲存晶片的需求減弱，最近系統半導體的產量也有所下降。此外，半導體庫存量上升33.5％，工廠出貨量下降41.6％，也顯示半導體需求持續走弱。

韓國統計廳的數據顯示，2月份韓國整體工業產出較上期增加0.3％，高於前兩個月0.1％的增幅，但根據路透周四（30日）公布的一項調查，在中國和半導體需求疲軟的影響下，韓國3月份出口可能以近三年來最大降幅下滑。

除了半導體需求不振，韓國還要面對美國晶片法威脅。對此，韓國國會30日通過自家版本的晶片法案，以擴大減稅方式獎勵半導體產業投資，好讓投入全球晶片競賽的本土業者減輕財務負擔。

此最新修正案增添新條款，若加碼投資晶片產業，可額外享10％稅務減免。換言之投資半導體的韓國財團和大企業，最高可享25％的減稅優惠，可望幫本土晶片業者省下數兆韓元，尤其是身為全球前兩大記憶體晶片製造商的三星電子與SK海力士，兩大龍頭曾宣布要擴充國內產能。

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