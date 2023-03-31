蘋果WWDC迎來MR裝置？郭明錤這樣看

蘋果一年一度的全球開發者大會 （WWDC）將於6月5日登場，外媒看好眾所矚目的混合實境（MR）頭戴式裝置屆時將會亮相，不過，天風國際證券的分析師郭明錤30日指出，MR裝置的組裝量產時程恐再度延後，能否在WWDC上問世仍存有變數。

蘋果於29日宣布將於6月5日至9日舉行WWDC，除了開幕日當天將於該公司總部Apple Park舉辦特別活動外，也會舉行多場線上活動，預料將會是迄今規模最大的WWDC。

綜合外媒先前報導，蘋果內部已於本月將MR頭戴裝置對內展示給自家高層，被視為是該產品的重要里程碑，因此外界預期蘋果在今年的WWDC上發表MR頭戴式裝置，以及與之匹配的xrOS作業系統。

不過，郭明錤30日在推特上發文表示，蘋果並未非常樂觀看待AR/MR頭戴式裝置的發布會，不期望該產品能重現「一鳴驚人的『iPhone時刻』」，恐會導致MR裝置的組裝量產時程再延後1至2個月，延宕到今年第三季的中後期，因此，該裝置能否如市場預期在WWDC上亮相，仍有變數。

郭明錤指出，由於當前經濟低迷，蘋果為追求量產而對部份硬體規格做出妥協，加上該公司不確定生態系統以及開發者接受程度，且MR裝置售價相對較高，預估將落在3,000美元至4,000美元之間，或甚至更高，種種因素導致蘋果無法樂觀期待市場對AR/MR裝置發布會的反應。

此外，郭明錤預估，因組裝量產時程延後，蘋果MR裝置今年的出貨量約莫會是20萬至30萬部，遠低於市場預期的50萬部以上。

對於MR裝置的發展，蘋果的部分員工仍抱持著懷疑態度，而外媒則預估，在最好的情況下，MR頭戴式裝置可能會依循Apple Watch的發展道路。Apple Watch最初因為App支援不足、界面不夠友善等問題為人詬病，隨後經過修正才逐漸獲得市場青睞，逐步發展成為公司的核心產品之一。

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