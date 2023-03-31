太空夢碎？維珍軌道裁員85％ 盤後暴跌

英國富商布蘭森（Richard Branson）旗下的火箭發射公司維珍軌道（Virgin Orbit）周四（30日）表示因公司遲遲無法找到新的投資，已裁撤85％人力。維珍軌道30日盤後股價暴跌38％。

根據路透30日報導，因維珍軌道「無法取得有意義的資金」，進而執行人力裁減，約有675位員工會失去工作，該公司預期相關花費約落在1,500萬美元，並希望大部分異動在4月3日前完成。

維珍軌道今年1月首次在英國本土發射火箭，但任務失敗告終重創形象，股價連跌兩天。路透此前報導，營運陷入困境的維珍軌道曾傳與德州創投公司Matthew Brown將達成2億美元的私募股權投資協議，但知情人士周一（27日）向路透指出，此協議已破局。

自去年11月起，布蘭森的維珍集團（Virgin Group）便資助維珍軌道5,000萬美元，以其設備和其他資產作為債務擔保，以防萬一破產。

維珍軌道在3月15日時強制全部750名員工休假，該公司發言人稱是「暫停運作」，而維珍軌道則爭取時間籌措資金，以利未來能專注改善火箭設計。據悉在3月23日時有一小部分員工回到公司上班，進行火箭引擎的相關業務。

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