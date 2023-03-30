土耳其點頭讓芬蘭入北約 瑞典仍苦等

土耳其國會於30日無異議通過芬蘭加入北約的議案，使芬蘭成功取得北約所有會員國的同意，將成為第31個成員國。

在俄烏戰爭爆發後，芬蘭及瑞典放棄長年來的中立政策，申請加入以美國為首的北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約），惟按照規定，北約30個會員國必須達成一致協議，才能納入新成員，而芬蘭及瑞典的申請遭遇匈牙利及土耳其的反彈，因此入會案遭到延宕，不過匈牙利國會經過數個月審議，已於28日通過芬蘭加入北約的議案。

而土耳其總統艾爾多安（Recep Erdoğan）也於本月稍早結束了該國長達數月的外交拖延，要求國會加快速度批准芬蘭加入本約的申請程序，土耳其國會遂於30日以276票贊成票通過此案。

瑞典、芬蘭、土耳其三國曾於去年六月簽署備忘錄，處理土耳其關切的安全議題，而土耳其官員早前曾指出，芬蘭與瑞典不同之處在於，芬蘭履行了備忘錄所規定的義務，土耳其執政黨議員基里奇（Akif Cagatay Kilic）也在30日舉行表決前強調芬蘭針對備忘錄採取的行動，並表示這些措施將影響國會的決定。

在土耳其批准後，芬蘭只剩少數技術性步驟待完成，該國官員預期下周便能完成這些程序。

不過，瑞典加入北約的申請則仍然懸而未決，土耳其政府指控瑞典對於庫德族武裝分子以及曾於2016年在土國發動政變未遂的組織過於寬容，此外，一名持有瑞典公民身份的丹麥極右政黨「強硬路線」領導人帕盧丹（Rasmus Paludan）今年1月在土耳其駐瑞典使館前焚燒伊斯蘭教聖典《古蘭經》，引發全球穆斯林不滿，土耳其總統艾爾多安更是直言，瑞典不用指望土耳其支持其加入北約。

除了土耳其外，匈牙利亦對瑞典的申請入會表達反彈，匈國政府發言人於周三指出，考量到瑞典對匈牙利奧班（Viktor Orbán）政府的批評，該國將會持續阻止瑞典入會，對此，瑞典外交部長比爾斯特倫（Tobias Billstrom）於周四坦言，他已不再確定瑞典能否在今年7月前加入北約。