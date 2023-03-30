金融股士氣低 科技股領頭衝 美股收高

市場對於銀行業危機的擔憂情緒緩解，復以美國勞動力市場出現降溫跡象，投資人押注聯準會升息循環接近尾聲，激勵華爾街股市30日開高，惟美國政府呼籲強化銀行監管，使金融股走低，晶片股則維持其前一交易日的漲勢，四大指數終場皆收紅。

道瓊工業指數上揚141.43點，或0.43%，以32,859.03點作收；標準普爾500指數上漲23.02點，或0.57%，收4,050.83點；那斯達克指數揚升87.23點，或0.73%，收12,013.47點；費城半導體指數上漲51.15點，或1.62%，收3,208.26點， 創下近一年以來的高點。

數據方面，美國上周初次申領失業救濟金人數攀升至19.8萬人，多於市場預期的19.5萬人，較前值增加7,000人，為三周來首次成長，顯示勞動力市場的熾熱情況有所放緩；截至3月18日的一周，連續申領失業救濟金人數跌至168.9萬人，低於預期的170萬人。

美國第四季國內生產總值（GDP）終值下修至2.6%，市場原先預期數字與修正值一樣同為2.7%。另外，去年第四季個人消費支出（PCE）物價指數終值為成長3.7%，與前值相同，核心PCE物價指數終值為攀升4.4%，略為高於預期值及前值的4.3%。而去年第四季消費者支出終值下修至1%，大幅低於早前1.4%的修正值。

政經方面，美國聯準會（Fed）三名官員30日發表談話皆提到，美國通膨仍然過高，可能需要比預期更長的時間才能回落，因此聯準會應繼續升息。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）指出，近期的數據顯示聯準會仍有許多工作要做，方能讓通膨回落至2%的目標，預估聯準會今年將再升息1碼，並且年內會維持利率不變，不過她也強調，聯準會並未步上持續升息一途，是因美國銀行體系面臨問題，為貨幣政策帶來不確定性，因此即便銀行體系強韌，聯準會仍可能會採取較保守的立場。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）亦於同日發表談話指出，美國的通膨仍然過高，儘管銀行業近期面臨壓力，但聯準會的政策重點仍聚焦於通膨問題，對於5月的例會，他強調將會維持靈活並對各種可能性都維持開放態度。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）則認為，截至目前為止，聯準會的升息循環已取得一些進展，諸如房地產市場放緩、物價下滑、房屋租金下降等，不過住房以外的服務經濟仍相當令人擔憂，目前尚未有任何跡象顯示該領域出現放緩，且工資成長的速度仍過快，顯示聯準會仍有許多工作要做，方能讓服務經濟回復平衡，並且讓通膨回落。

對於近期逐漸緩和的銀行業危機，美國總統拜登於30日呼籲監管單位加強對中型銀行的監管，以避免類似況再襲，拜登整府提出的建議主要聚焦資產在1,000億美元至2,500億美元之間的銀行，欲提高對銀行的流動性要求，並且增加壓力測試的頻率。

個股方面，拜登公開敦促監管機構強化監管使金融板塊下挫，富國銀行下跌1.54%，美國銀行挫跌近1.3%，摩根大通下滑0.3%，而摩根士丹利則跌0.13%。

大型科技股則普遍上揚，亞馬遜上漲1.75美元，漲幅1.75%，收報102.00美元；微軟揚升3.54美元，漲幅1.26%，收在284.05美元；Meta上漲2.49美元，漲幅1.21%，收報207.84美元；蘋果上漲1.59美元，漲幅0.99%，收報162.36美元；惟Google下挫0.58美元，跌幅0.57%，收101.32美元。

台股ADR方面，台積電ADR9下滑0.29美元，跌幅0.31%，收報2.47美元；日月光ADR上揚0.15美元，漲幅1.93%，收在7.94美元；聯電ADR攀升0.10美元，漲幅1.16%，收8.69美元。

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