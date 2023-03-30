白宮避雷 將嚴管中型銀行

根據內情人士透露，受矽谷銀行與標誌銀行相繼倒閉、引發金融系統大幅震盪所影響，白宮最快本周向美國聯準會（Fed）與其他監管機構提議，要求它們針對1,000億～2,500億美元資產的中型銀行，制定更嚴格法規。

上述兩家中型銀行倒閉後，Fed已重擬相關法規，當中包括對這些銀行實施更嚴格的資本與流動性要求，以及強化年度的「壓力測試」措施等，藉此評估中型銀行面臨假設性嚴重衰退的能力。

近來美國銀行業再度引發擔憂，不過，受關注的對象多集中在地區性銀行，這些銀行一旦爆發擠兌，恐讓它們陷入倒閉或破產危機中。

美國總統拜登先前曾呼籲國會，應針對導致銀行失敗的高階主管祭出更重的懲罰。不過，消息人士透露，白宮並未對拜登提議有進一步建議。

對於要求國會立法，恢復《陶德-法蘭克法案》在川普政府時代遭到撤銷的部分措施，白宮則有更進一步的討論。

參議員華倫（Elizabeth Warren）與眾議員波特（Katie Porter）先前曾提案，恢復在川普政府時期遭到更動的法規、例如銀行面臨壓力測試與其他規定的資產門檻，從500億調高到2,500億美元等。雖然白宮尚未對此提議背書，但即使沒有這項立法，Fed仍有能力對資產規模至少為1,000億美元的銀行實行更嚴格的法規。

拜登政府還可能修正聯邦存款保險的規定，其做法可能是暫時延長對所有銀行存戶提供承保的時間，或是調高目前25萬美元的存款承保上限等。不過這兩者都需要國會的批准。

美國財長葉倫日前才向美國民眾信心喊話，強調他們在銀行的存款安全無虞。專家指出，如果美國存款保險系統進行重整，反而恐對外界釋出當今系統確有疏失的訊息。