韓晶片法案減稅獎勵投資 三星、SK大利多

面對美國總統拜登強推晶片法的威脅，韓國國會30日也通過自家版本的晶片法案，以擴大減稅方式獎勵半導體產業投資，好讓投入全球晶片競賽的本土業者減輕財務負擔。

韓國國會周四以179票贊成、13票反對、39票棄權的表決結果，批准「租稅特例制限法」（Restriction of Special Taxation Act）修正案。

該項俗稱「韓版晶片法」（K-Chips Act）的法案，最新版本將大企業投資半導體及其他戰略產業的稅務抵減率，由去年底通過的8％，提高近1倍至15％，三星電子、SK海力士等韓國晶片巨頭將可受惠。

至於中小企業投資半導體的抵稅率，從16％擴大到25％。

此最新修正案增添新條款，若加碼投資晶片產業，可額外享10％稅務減免。換言之投資半導體的韓國財團和大企業，最高可享25％的減稅優惠。

韓國國會去年12月下旬通過的「韓版晶片法」修正案，因在野黨施壓，僅將大企業的投資稅務抵減率由修正前的6％小幅拉高至8％，未採用執政黨提議的20％，引發獎勵做半套、不足以提升韓國晶片競爭力的批評聲浪。

為回應外界呼聲，韓國總統尹錫悅責成財政部提案，擴大半導體等戰略性產業投資的減稅獎勵。韓國國會周四批准的最新版晶片法，可望幫本土晶片業者省下數兆韓元，尤其是身為全球前兩大記憶體晶片製造商的三星電子與SK海力士，兩大龍頭曾宣布要擴充國內產能。

根據韓國經濟研究所（KERI），投資稅務抵減率每提高1個百分點，韓國前十大晶片製造商可省下多達3,600億韓元（2.77億美元）。照KERI估算，最新版晶片法案將大企業抵稅率調高到15％，幫國內晶片業省下2.5兆韓元。

基於支撐國內經濟，並讓韓國在全球科技爭霸戰名列前茅，尹錫悅本月中表示，2026年前擬將4,220億美元民間資金投入半導體等關鍵產業。

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