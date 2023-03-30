輝達市值抵5個英特爾 軟體價值不容小覷

晶片巨擘輝達（NVIDIA）搭上人工智慧（AI）熱潮，今年以來股價狂飆將近90％，市值激增逾3,000億美元，已是長期對手英特爾的5倍之多。在此同時，專家指出，輝達的軟體業務潛力也不容小覷。

輝達股價繼29日收高2.2％後，30日早盤續漲1.2％，報273.09美元。開春迄今輝達股價直線走高，累計狂飆88.5％，正朝著20多年來最大季線漲幅的方向前進，同時也是標普500指數漲勢最凌厲的成分股。

輝達的市值較去年末大增約3,050億美元，翻揚將近1倍，目前已來到6,665億美元，是英特爾市值1,304億美元的逾五倍。

輝達股票氣勢如虹的主因是搭上ChatGPT的人工智慧（AI）開發潮。從遊戲繪圖晶片起家的輝達，事業觸角現已拓展至AI晶片，應用範圍從自駕車到機器人。該公司亦推出以雲端為基礎的AI超級電腦。

輝達執行長黃仁勳近期宣布與谷歌、微軟和甲骨文等多家科技大廠合作，為不同產業創造AI應用。

近期市場對輝達的關注都聚焦在AI硬體，投行Piper Sandler認為，外界或許低估輝達的軟體實力。分析師庫馬爾（Harsh Kumar）指出，輝達的軟體產品仍在成長和應用的初期階段，相信該公司有能力開創能獲利的新市場機會。

庫馬爾點出輝達軟體的三大機會，包括AI相關軟體、專為虛擬協作與即時模擬打造的Omniverse平台，以及為汽車廠量身打造的自駕車軟體。

庫馬爾估計，輝達軟體部門目前的營收約在3.5億至4億美元，相信2030年前營收可望達到數十億美元規模。

庫馬爾29日將輝達的目標價由275美元調高至300美元，重申「加碼」投資評等。摩根士丹利分析師摩爾（Joseph Moore）日前將輝達的目標價由255美元一口氣調高至304美元，亦給予「加碼」的投資評等。

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