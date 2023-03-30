日荷加入晶片抗中戰隊 半導體業混亂加劇

美國拉攏日本荷蘭兩個半導體設備製造大國，加緊限制對中國輸出先進半導體設備，造成三年以來首次出現對中國出口半導體設備減少。分析人士認為，美國對中國的半導體技術管制固然會讓中國的尖端開發推遲10年，但是全球半導體供應鏈的混亂等影響也會持續擴大。

據《日經中文網》報導，半導體産業在經濟與安全保障的重要性日益提高，中美對立帶來的分裂正在加劇。日本和美國2022年的半導體設備對華出口額三年來首次出現減少。去年第四季對中國半導體設備出口，日本減少減少16％，美國減少50％，荷蘭減少44％。但是對中國以外的出口額來看，日本增長26％，美國增長10％，形成鮮明的對比。

報導分析稱，對中國輸出半導體設備減少主要有三個原因：疫情防控導致生産和設備投資停滯，半導體市場需求從2022年下半年大幅下滑，以及10月之後美國擴大對華出口管制。

陸媒指出 ，2022年中國半導體設備的進口額347億美元，比2021年減少15％，為三年來首次減少。2023年1～2月半導體設備進口額同比減少21％，半導體產品進口額減少25％。

報導指出，美國設備大廠科林研發（Lam Research）認為，由於出口管制，2023年的營業收入或將減少20億～25億美元，規模佔整體的1成左右。東京威力科創（Tokyo Electron）則表示，2021年度的營業收入中，對中國出口占26%，現在也無法賣到大陸去。

美國加強出口管制，要求日本和荷蘭採取行動，兩國正在匯總相關內容。荷蘭對外貿易和發展合作部長施賴內馬赫（Liesje Schreinemacher）表示，「最早在夏季之前擴大出口限制對象」。

報導說，2022年全球整體的半導體製造設備需求堅挺，但中國的減速産生多大負面影響仍難以預測。就企業本身而言，很難估量擴大限制措施造成的影響。如果僅限於對華出口，美國將減少25％、荷蘭減少6％、日本減少2％。對中國出口的異變顯得突出。

半導體供應鏈的混亂等地緣政治風險被強烈意識到，各國和地區試圖利用鉅額補貼等增加半導體生産。業界相關人士認為，「中國的尖端開發將推遲10年，而且對中國的尖端半導體製造設施「打擊很大，趕超美國技術幾乎不可能」。

此外，由於最尖端的半導體左右著軍事産品的開發，美國出於安全保障目的而引進了對華管制，企業的出口戰略的轉換、半導體供應鏈的混亂等影響正在擴大。

（中時新聞網 盧伯華）

文章來源：半導體産業分裂趨勢在加劇

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