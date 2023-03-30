制裁效力不彰 外媒曝歐盟4類資源仍靠俄

自從俄烏戰爭爆發以來，歐盟至今已陸續向俄羅斯祭出10輪制裁，以切斷俄國掌握的戰爭資源。不過歐洲議會近期一份調查報告卻顯示，這些制裁的力道不足，無法阻止俄羅斯今年繼續發動戰爭。

根據路透社報導，俄羅斯儘管受到制裁，但透過成功的政治遊說，加上當前全球供應鏈緊繃的情況下，歐盟並不願意採取更強硬的經濟制衡手段。俄羅斯原本是歐盟第五大貿易夥伴，2021年貨物交易總額為2,580億歐元；侵烏之後貿易量大幅下降，從去年3月到今年1月為止，交易總額為1,710億歐元。相較之下，歐盟僅援助烏克蘭600億歐元（坦克等軍備不包含在內）。

以下是歐盟持續仰賴俄羅斯供應的資源：

█ 液化天然氣

歐盟不再向俄羅斯購買煤炭和海運石油，管線天然氣的輸入量也下降到戰爭前的6成，但液化天然氣則是另一回事。歐盟2022年從俄羅斯進口220億立方公尺液化天然氣，比戰前增加了160億立方公尺。

█ 核工業

歐盟並未對俄羅斯核工業進行制裁。根據歐盟統計局（Eurostat）的數據，2022年歐盟進口的俄羅斯核工業產品總額接近7.5億歐元。歐洲原子能委員會（Euratom）表示，2021年歐盟公用事業所使用的鈾，有1/5由俄羅斯提供；另外歐盟也使用俄國的鈾轉換和濃縮服務。

環保組織「綠色和平」（Greenpeace）上個月指出，法國自戰爭爆發以來，大幅增加從俄羅斯進口濃縮鈾，遭到法國當局抗議。巴黎政府表示，停止與俄羅斯交易的成本比繼續來得更高。

█ 鑽石

鑽石也不在歐盟制裁名單上。根據歐盟統計局的數據，去年購入的俄羅斯鑽石價值達14億歐元，而比利時基於國家利益（擁有全球最大鑽石貿易中心），不願拒絕俄羅斯。

美國、歐盟和其他G7國家正在研擬一套寶石追溯系統來抵制俄羅斯鑽石。

█ 化學製品和原物料

歐盟嚴格禁止進口俄羅斯和白俄的鉀肥，但其他肥料如尿素則不受限制。原物料方面，歐盟在2021年進口了價值21億歐元的鎳，去年則增長到32億歐元，主要用於不銹鋼生產。

報導指出，相較於對俄羅斯實施新一輪制裁，歐盟現在想做的是打擊第三方國家，包括阿拉伯聯合大公國、土耳其、亞美尼亞、喬治亞、哈薩克和吉爾吉斯。俄羅斯透過與這些國家貿易來規避制裁。

（中時新聞網 黃凡甄）

文章來源：Factbox: EU keeps on doing business with Russia despite sanctions

延伸閱讀

歐盟最大供油國 美居首位

涉及百億歐元 歐盟擬對俄進行第10輪制裁

歐盟擴大懲俄油 貿易新亂流