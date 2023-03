澤倫斯基邀習近平訪烏克蘭 俄國回應了

美聯社報導,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)已經邀請中國大陸領導人習近平訪問烏克蘭。對此,俄羅斯表示相信中方會自行決定,他們無權干涉。

根據俄羅斯官媒塔斯社(TASS)報導,克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)昨(29)日向記者表示,俄羅斯高度讚揚中國在烏克蘭問題上的平衡立場,但俄方無權就中烏雙方領導人會面提供建議。

培斯科夫說,「我們熟悉中國的平衡立場,我們對此表示高度讚賞,並相信中國領導人能自行決定是否要進行某些接觸。」

澤倫斯基接受記者採訪時表示,他已準備經好要在烏克蘭接待習近平,且已經向北京發出邀請。中國大陸外交部發言人毛寧昨(29)日面對記者提問,表示北京與衝突各方都保持著聯繫,但對於澤倫斯基提出的邀請,外交部至今沒有任何消息。

另據烏克蘭媒體上周(23日)報導,烏克蘭總統府正在安排中烏領導人對話,但對談存在一定困難,總統府顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)表示,這是因為中方尚未決定自己的立場。

文章來源:Russia praises China’s position on Ukraine, has no right to advise on contacts — Kremlin

文章來源:Takeaways from AP’s interview with Ukraine’s Zelenskyy

文章來源:Ukraine still arranging Zelenskyy-Xi Jinping phone call, official says

(中時新聞網 黃凡甄)