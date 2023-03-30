美軍方高層：與中俄開戰並非不可避免

美參謀首長聯席會議主席密利：與中俄開戰並非不可避免

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）29日在美國眾議院軍事委員會聽證會上，就美國國防部2024財年預算請求作證時表示，如果美國、中國和俄羅斯之間要繼續保持和平，美國必須「保持」為全球最強大的國家。

據俄羅斯衛星通訊社援引美國國防部發布2024財年（2023年10月1日至2024年9月30日）國防預算申請情況報告指出，2024財年國防預算總額為8420億美元，比2022年草案的7730億美元高出690億美元、上升3.2％，創歷史新高。其中，武器裝備採購資金達1700億美元，研發預算則為1450億美元。

密利表示，美國首次面對兩個核大國，他們重要國家安全利益都與美國發生競爭，中國和俄羅斯都有威脅美國國家安全的手段，「但與任何一方的戰爭，既不是不可避免的，也不是迫在眉睫的。」

密利表示，美軍「有能力在緊急情況下，在多地、不同情況下打仗。但如果同時與中國和俄羅斯發生嚴重的大國衝突，那麼從實際來講，這是非常困難的。」

他警告稱，如果出現這種情況，這場衝突將耗盡大量彈藥庫存，並強調需要為這種情況做好準備。米利說，「沒有甚麼比打一場戰爭更昂貴的了，為戰爭做準備也很昂貴，但打一場戰爭是最昂貴的。」

（中時 劉詠樂）