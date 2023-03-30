美國的錢難拿！3大晶片廠陸美間左右為難

想拿美國的錢代價驚人！3大晶片廠夾在陸美之間：面臨兩難

美國正式啟動規模約530億美元的《晶片法案》，但要求獲晶片補助者，10年內不能在中國擴產，根據《華爾街日報》報導，這種「選邊站」的做法使企業面臨兩難，對台積電、三星以及SK海力士，這些在中國有大量業務的公司來說尤其棘手。

市場研究機構TrendForce數據顯示，截至去年，三星的西安工廠產量約占全球NAND產量的16%，SK海力士的無錫工廠約占全球DRAM產量的12%，其大連工廠約占全球NAND產量的6%。台積電的上海和南京工廠，合計占該公司晶片代工總產能的6%。

報導引述研究機構榮鼎集團中國企業諮詢總監Reva Goujon說法指出，美國該項政策發出了明確的訊號，即在中國生產尖端半導體將是不可持續的，但對於上述這些晶片製造商來說，設在中國的工廠代表著多年的投資，且這些工廠占全球晶片產能相當大的部分。

值得關注的是，《晶片法案》針對先進製程工廠的補貼將於本周五上路，根據BusinessKorea報導，美國商務部要求申請補貼的企業交出Excel試算表文件，包括預期現金流等獲利指標，以及產能、產能利用率、晶圓良率和首年投產售價等商業機密都要附上。韓國業內人士示警，若這些機密洩露給英特爾等美國競爭對手，將對三星、SK海力士帶來毀滅性損失。

（中時新聞網 邱怡萱）

延伸閱讀

陸封測廠砸126億元攻小晶片 3台廠早布局

這晶片廠被庫存壓垮 專家曝這招有望好轉

對中晶片豁免權 SK海力士要求美再延1年