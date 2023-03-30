美禁抖音暗渡「網路長城」法案？黑幕曝

抖音是煙霧彈？美國暗渡「網路長城」法案 翻牆可關20年

美國國會近期正在推動俗稱「抖音法案」（TikTok Biil）的《S.686限制法案》（S.686 Restriction Act），目前正進入2讀階段，不過，條文內容本週卻在社群網路推特（Twitter）和抖音（TikTok）上引起軒然大波。

條文內容並不拘限於抖音一例，若法案通過之後，將能授權美國商務部長審查外國對手的一切網路服務內容，從應用程式到物聯網家電（如冰箱）等等，若民眾特別使用工具（VPN）來翻牆使用的話，可重判20年、最低761萬罰緩，宛如美國版「長城」防火牆。

根據《S.686限制法案》內容，商務部長將成為允許和管理這個國家的技術的實際權威，並可以對於他們認為有「安全風險」的東西發佈禁令。

法條中載明對手國家定義為：「任何從事嚴重危害美國國家安全或美國個人安全和保障的外國政府或政權。」意即這條法律隨時可供美國商務部長擴大解釋，認定任何國家、非國家的網路服務（意即包含區塊鏈）。

除了刻意保留模糊的部分之外，法案中也有明確載明6個當前的對手國家：中國大陸，包括香港特別行政區和澳門特別行政區、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯、委內瑞拉。這些地區所提供的任何網路服務和應用都包含在內。

而且，他們可以對違反或「意圖違反」上述法規的個人進行罰緩或是抓去關。因此，這意味著假設你使用VPN軟體翻牆去使用美國商務部所標記的內容，就可能會被送去坐牢，最長可判20年，罰鍰金額最低25萬美元（約新台幣761萬）最高可達100萬美金（約新台幣3046萬元）。

法案包括任何手機上的APP、桌上型電腦的軟體、銀行、支付應用程式、蘋果iPhone的iMessages或任何其他簡訊軟體、家庭保全系統、甚至智能聯網冰箱，適用範圍不僅僅限於個人，還有「實體」（Entity），法案內容中還特別提到了「公司」、「工會」…等。

文章來源：118TH CONGRESS 1ST SESSION S. 686

（中時新聞網 張威翔）