FDIC面臨230億美元缺口 恐讓大型銀行扛

外媒29日引述知情人士報導，美國近期的銀行業動盪使聯邦存款保險公司（FDIC）面臨約230億美元的救助成本，該單位正在考慮將資金缺口轉移給規模較大的金融機構，首當其衝的恐會是摩根大通在內的大型銀行。

在矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和標誌銀行（Signature Bank）接連倒閉後，FDIC面臨近230億美元的救助成本，該單位對此表示，他們計劃在5月針對銀行業進行「特別評估」，藉此支持規模1,280億美元的存款保險基金，不過美國政界已施壓FDIC，要求該單位不要對小型銀行收取額外費用。

外媒引述知情人士報導，FDIC為了避免給予社區銀行過多壓力，將會讓大型金融機構承擔較多成本，美國銀行（Bank of America）、摩根大通（JPMorgan Chase）和富國銀行（Wells Fargo）等大型銀行將會受到最大影響，料將面臨數十億美元的費用。

知情人士指出，把資金缺口轉移給大型銀行被視為政治上最容易被接受的解決方案，然而，此舉將會對銀行造成巨大成本，摩根大通2009年時便曾因FDIC的特別評估而導致其第二季的利潤減少6.75億美元。

不過FDIC提出的解決方案仍處於初期討論階段，該單位預計會在5月做出決定。

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