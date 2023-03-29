美國限制5家中企貿易 4家屬海康威視

美國拜登政府周二（28日）對5家中國企業實施貿易限制，因這些公司涉嫌協助北京鎮壓維吾爾穆斯林少數民族。根據中國監視器巨頭海康威視2021年年中報告顯示，面臨新限制的公司中至少有四家屬於海康威視，而海康威視目前未回應此消息。

根據路透28日報導，將面臨美國新貿易限制的企業包括洛浦海視鼎鑫電子技術有限公司（Luopu Haishi Dingxin Electronic Technology Co）、墨玉海視電子技術有限公司（Moyu Haishi Electronic Technology Co）、皮山海視永安電子技術有限公司（Pishan Haishi Yong’an Electronic Technology Co）、烏魯木齊海視新安電子技術有限公司（Urumqi Haishi Xin’an Electronic Technology Co）、于田海視美闐電子技術有限公司（Yutian Haishi Meitian Electronic Technology Co）。

美國商務部在聯邦公報（Federal Register）中提到，這些公司牽涉中國對維吾爾族和其他穆斯林少數群體的鎮壓、侵犯人權、大規模任意拘留並以高科技監視。 遭列入貿易限制名單後，代表美國供應商須有特別、且難以取得的證照，才能將貨品運送至限制名單中的公司。海康威視早在2019年時便遭美國封殺，因其協助中國鎮壓新疆行動。

（工商時報 馬婉娟）

海康威視多家子企 遭美列入貿易黑名單

美國再度擴大對中企業貿易黑名單，本次名單針對涉及新疆人權議題的公司。其中，全球最大監控設備製造商海康威視首當其衝，納入制裁名單的5家中國企業之中，至少4家為海康威視的子公司。

美國商務部28日宣布，鑒於5家中國企業涉及中國政府在新疆打壓人權事宜，把該等公司納入貿易制裁黑名單。海康威視半年報告顯示，其中至少4家屬於海康威視的子公司。

其中包括洛浦海視鼎鑫電子技術（Luopu Haishi Dingxin Electronic Technology），墨玉海視電子技術（Moyu Haishi Electronic Technology），皮山海視永安電子技術（Pishan Haishi Yong’an Electronic Technology），以及烏魯木齊海視新安電子技術（Urumqi Haishi Xin’an Electronic Technology）。

此外，另一家被納入制裁名單的公司為于田海視美闐電子（Yutian Haishi Meitian Electronic Technology）。

（工商時報 楊晴安）

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