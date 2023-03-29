美光Q2虧損但看好後市 盤後股價上漲1％

美國記憶體晶片大廠美光（Micron）28日盤後公布截至3月2日的2023年第二季財報，因市場需求低迷，營收低於華爾街預期，較去年同期大減約52％，並預期第三季營收將減60％。不過，因營收預期符合市場看法，且美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）認為Q2資料中心收入已觸底，並樂觀預期Q3將迎來成長，盤後股價上漲1％。

由於過剩問題仍然困擾著晶片業，美光預計營收將出現自2001年以來的最大降幅。美光表示，在2023財年投資將保持在70億美元左右，這是先前設定範圍的下限。另外，今年預計裁員15％，高於之前宣布的10％。

美光第二季營收36.9億美元，低於市場預期的37.1億美元，較去年同期的77.9億美元減少52.6％。調整後EPS為-1.51美元至- 1.65美元，毛利率-18.5％至- 23.5％。

美光執行長梅羅特拉指出，未來就是AI，而AI就是記憶體。美光已經完整規劃技術及產品，準備迎接未來的成長機會。在Q3財測部分，預期營收在35～39億美元，毛利率-18.5％～- 23.5％，調整後EPS在-1.51美元至- 1.65美元。

美光表示，客戶庫存正在改善，並預期晶片業供需平衡將逐步改善，同時，美光也指出過去受晶片過剩影響的毛利率將繼續改善。

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