拜登：銀行業危機尚未告終 已竭盡所能

美國總統拜登（Joe Biden）於28日表示，他已盡一切可能與監管機構一同解決銀行業危機，但也同時警告，「這場危機尚未告終」。

在矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和標誌銀行（Signature Bank）接連倒閉後，市場對於美國銀行業的信心受損，更擔憂將再度迎來全球金融危機。拜登28日對此指出，政府已用盡一切可能性、利用現有權力來應對此危機，他相信事情正在解決，且市場也做出了回應，不過他也示警表示，這場危機尚未結束，因此政府仍然密切關注此事。

當被問及政府是否已用盡所有單邊行動來解決銀行業危機時，拜登回應道，他認為他的團隊目前為止處理得很好，他不確定是否會透過立法改革來應對銀行業危機，但他們確實有在考慮此一可能性，惟當前的分裂國會恐會導致其面臨重重阻礙。

儘管拜登表示已經竭盡所能，然而若干國會議員認為其目前的措施仍相當不足，美國民主黨參議員沃倫（Elizabeth Ann Warren）上周接受媒體採訪時表示，小型企業需要仰賴銀行的錢來支付工資和水電費，因此她支持提高聯邦存款保險公司（FDIC）的存款保險額度上限，建議由目前的25萬美元上調至百萬美元。

拜登政府並未排除擴大額度上限的可能性，然而此舉需要國會批准。對此，共和黨籍的眾議院金融服務委員會主席麥克亨利（Patrick McHenry）則持保守意見，他認為此舉不僅僅是單純擴大保險範圍，恐會使金融體系付出巨大代價，尤其是社區銀行更是首當其衝。

聯準會金融監管副主席巴爾（Michael Barr）於28日出席國會聽證會時指出，矽谷銀行的失敗是一個典型的管理不善案例，他們認為有必要針對資產超過1,000億美元的銀行實施更嚴格的監管，財政部和FDIC的官員也都對此表達了相同觀點，支持對銀行加強監管。

不過，共和黨人對此提出質疑，認為監管單位對中型銀行實施嚴格監管不一定可以防止其倒閉，且他們擔憂，監管機構為矽谷銀行和標誌銀行提供存款保險的決定可能會開創一個具有危險性的先例。

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