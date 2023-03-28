美股道瓊平盤震盪 費半跌逾1％ 那指小跌

銀行業危機為經濟前景帶來不確定性，緊張情緒瀰漫市場。10年期美債殖利率來到3.55%。美股周二（28日）3大指數漲跌不一，道瓊工業指數平盤震盪，那斯達克指數小跌0.5%。

截至台北時間21點38分，道瓊工業指數上漲7.25點（或0.02%），暫報32439.33點；那斯達克指數下跌66.03點（或0.56%），暫報11702.81點；標普500指下跌8.94點（或0.22%），暫報3968.59點；費城半導體指數下跌31.27點（或1.01%），暫報3052.3點。

5大科技巨頭同步下挫，Meta、谷歌跌約2%；銀行股謹慎觀望目前經濟情勢，表現平淡；半導體類股齊挫，輝達、美光跌逾1%，超微跌逾2%，聯電ADR跌約1.6%，台積電ADR小跌0.2%。

（中時新聞網 蔡宗倫）

10:31更新

在當局援助銀行業的措施和破產的矽谷銀行（Silicon Valley Bank）出售資產等因素帶動下，標普500指數和道瓊指數連漲3天後，華爾街股市今天開盤變動不大。

道瓊工業指數微漲2.77點或0.01%，開在32434.85點。

標普500指數略跌3.40點或0.09%，開在3974.13點。

那斯達克指數微跌16.07點或0.14%，開在11752.76點。

（中央社）

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