國安疑慮未解 TikTok事件反映中美緊張

中國短影音應用程式TikTok執行長周受資赴美國國會聽證會作證，雖未能化解美議員對TikTok相關的國安疑慮，不過周受資沉穩應對嚴厲質問，再加上斯文外型，為他贏得大批「粉絲」，還被網友封為新zaddy，絕對是新加坡近來最夯的話題人物。

中國科技公司北京字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok期望說服美國民眾和國會議員，這款應用程式（App）能創造經濟價值，且支持言論自由。新加坡籍的周受資上週首度親上火線，赴美國國會作證，試圖緩解外界疑慮，但美議員似乎並「不買單」。

美國議員們擔憂北京可能把TikTok當成間諜活動和蒐集數據的平台，暗中協助中共，歷經近5小時的聽證會，議員認為，周受資在中國相關議題和針對孩童的內容方面，回答多所迴避。美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也說，國會將繼續推動立法程序，以解決TikTok相關的國安疑慮。

事實上，TikTok風波不僅涉及中美關係，周受資新加坡人的身分也吸引星媒格外關注，連日發出多篇相關報導，包括從臉書實習生到TikTok執行長的背景，使其瞬間成為新加坡近來最夯的話題人物。

新加坡「亞洲新聞台」（CNA）引述喬治城大學法學教授錢德（Anupam Chander）表示，周受資「盡了最大的努力」，試圖緩解隱私及安全疑慮、說明TikTok與中國政府的關係，但美議員並不準備接受這些說法。

「海峽時報」（The Straits Times）今天也以「TikTok事件反映中美緊張」為題刊出社論指出，周受資在聽證會上沉靜應對TikTok相關質問，是中美關係系列事件的一環。

這場聽證會正值中美關係惡化之際，對中國採取強硬外交政策已成為美國跨黨派的共識。

社論分析，禁止TikTok將有利於YouTube、Snap及Instagram等競爭對手，中國批評美國試圖打壓外國企業的說法，雖有其道理，但中國同樣不允許臉書、推特等美國應用程式觸及中國廣大人口，侷限了北京批評美國濫用國家權力的可信度。

社論進一步點明，許多應用程式搜集資料的方式都類似TikTok做法；TikTok母公司為中國企業才是真正問題。在當前中美氛圍下，連安排兩國領導人通話都不容易，不論TikTok提出什麼說明，都會顯得不足。

儘管這場聽證會未能緩解TikTok在美國的生存威脅，卻意外讓現年40歲、外型斯文的周受資人氣暴漲，不僅獲網友封為新zaddy，也「圈粉」無數。Zaddy是網路流行用語，意即「有魅力、外表有型的男性」。

據報導，聽證會之前，周受資個人TikTok帳號約有1萬8000名粉絲，但短短幾天就暴增至超過50萬，一躍成為當紅話題人物。

（中央社）

挪威軍企怒轟抖音 耗電量太大 導致武器造不出來

挪威一家軍火製造商表示，社群媒體抖音（TikTok）的數據中心耗盡了該地區的所有電力，害得他們公司無法順利滿足全球彈藥的需求。廠商執行長表示，砲彈生產正受到貓咪影片衝擊。並懷疑抖音提前選在該地區設立資料中心，居心叵測。不過電力公司表示採取先來後到政策，誰先來誰能先買電力額度。

據《商業內幕》（Business Insider）27日報導，專家們越來越關注大型科技公司對於能源的需求，以及他們的數據中心能源使用如何給其他行業帶來問題。

挪威和芬蘭共同持有的「北歐彈藥公司」（Nammo）公司執行長布蘭查格（ Morten Brandtzæg）在接受《金融時報》採訪時說：「我們很擔心，因為我們看到我們的武器彈藥產量受到了『貓咪影片』存儲的挑戰。」

布蘭查格表示，當前對於炮彈的需求是正常情況下的15倍，這是由於烏俄戰爭所導致的結果，這場戰爭中使用了大量的火炮。他舉例，烏克蘭方希望將其每日使用的炮彈從6000枚增加到65000枚。但是業內人士無法確定北歐彈藥公司的炮彈是否能如期交付，送往烏克蘭。

如2021年的年度報告所述，該司主要客戶原先多為是歐盟和北約國家，自烏俄戰爭爆發以來，這些國家一直在向烏克蘭提供大量的武器彈藥捐贈。然而，北歐彈藥公司所在的挪威地區，跟其他國內公司一樣，他們沒有能源使用的特別優先權，

挪威中部勞佛斯市（Raufoss）的電力公司Elvia表示，電力是按照先來後到的原則提供的。它沒有多餘的能力讓北歐彈藥公司提高產量，因為相關的能源配額已經給先給抖音了。

電力公司的一位發言人告訴英國《金融時報》，如果北歐彈藥公司確實要採購更多的電力額度，在實現之前仍然「需要時間」，因為發電設備需要「加強。」

布蘭查格說，他曾思考過中國大陸擁有的抖音，阻礙了一家軍火公司的擴張是否是一種巧合。（雖然抖音先來的）

「接近一家國防軍企不是純粹的巧合，」「我不能排除這個可能性。」「關鍵行業必須能夠獲得能源，」「我不認為這是一次性的，我認為這是未來的一個趨勢。」

抖音在挪威的設施不太可能減少，因為該公司最近宣佈要在2030年前實現碳淨值零。

而挪威擁有過剩的再生能源，主要是水力發電，而且由於氣溫較低，減少了使用電力給電腦降溫的要求，因此成為數據中心的熱門目的地。抖音還計劃在2023年11月前建立挪威最大的數據中心園區。

文章來源：Weapons firm says it can’t meet soaring demand for artillery shells because a TikTok data center is eating all the electricity

（中時新聞網 張威翔）

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