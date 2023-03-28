歐元區銀行收緊放貸 加劇央行升息衝擊

早在矽谷銀行及瑞士信貸倒下震驚全球金融市場前，歐元區銀行就有緊縮放貸的動作，而今銀行接連爆雷體質堪慮下，未來幾個月貸款恐進一步收緊。

歐洲央行27日公布數據，2月歐元區銀行對區內企業的放貸金額少了30億歐元，該月銀行的貸款年增幅4.9％，相較1月的5.3％萎縮。此外，銀行對家庭的放貸也見放緩。

儘管當前歐元區銀行貸款業務的獲利，比低利時期來得高，銀行放貸還是趨緊。隨著金融系統頻頻出包，經濟學家認為銀行貸款緊縮會在未來幾個月加劇，如此歐洲央行（ECB）升息對經濟成長的衝擊將更劇烈。

為對付俄烏戰爭引發的高通膨問題，歐洲央行去年7月啟動升息循環，ECB認為金融環境收緊能讓抗通膨奏效，例如提高家庭企業的借貸成本。

擔心面臨類似矽谷銀行和瑞士信貸的擠兌威脅，銀行可能被迫支付存戶更多利息，此成本壓力將轉嫁到貸款者身上。

歐央周一公布的數據顯示，2月歐元區銀行存款連續2個月流失，家庭與企業追求更高的收益，爭相把錢從銀行提領出來。

但凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家艾倫-雷諾茲（Jack Allen-Reynolds）指出，他們只是將部分存款轉投資銀行發行的債券，因此提領舉動未必意味存戶對銀行系統失去信心。

然ECB決策官員警告，銀行收緊放貸的力度，超過前幾次貨幣政策緊縮時期，恐怕會放大央行貨幣政策對經濟的衝擊。

即便如此已有數據顯示，歐元區經濟可能比決策者想的更有韌性。上周五發布的3月歐元區綜合採購經理人指數（PMI）意外竄升，創近10個月新高。27日出爐的3月德國企業信心指數連五個月走升，攀抵去年5月來新高。

不過這意味通膨頑強程度將超出預期，標普經濟學家周一發表歐元區展望報告指出，除非市場動盪擾亂當前展望，歐央升息時間料比預期長。

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