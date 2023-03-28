三星晶片業務淪拖油瓶：金融海嘯後首虧

台積電與南韓大廠三星在先進製程領域方面競爭激烈，韓媒示警，三星下個月公布的晶片業務數字恐怕很糟糕，預計出現14年來的首度季虧損。

根據韓聯社報導，三星負責晶片業務的裝置解決方案（DS）部門，恐創下過去14年以來首次虧損，主因在於晶片庫存量大增。Hanwha Investment&Securities分析師Kim Kwang-jin說，三星首季季報難看，DS部門的利潤下降是關鍵，他預估晶片部門首季虧損3.3兆韓元（折合約台幣850億元）。

Shinyoung Securities分析師Seo Seung-yeon則估計，三星DS部門第一季恐怕會大虧4.1兆韓元（折合約台幣1050億元），原因是處於歷史淡季，加上庫存調整導致需求低迷和獲利能力下降。

值得關注的是，三星DS部門營收出現赤字是在2009年第1季，當時全球正從2008年的金融海嘯中走出來。

韓聯社旗下金融部門Infomax統計，三星第一季的營業利益恐只有1.23兆韓元（約台幣310億元），與2022年同期的14.1兆韓元（約台幣3600億元）相比大幅衰退。如果此數字成真，可能創下2009年1月以來的最低季度利潤。

文章來源：韓聯社

（中時新聞網 邱怡萱）

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