俄製武器吃癟！亞洲這國軍工業大爆單

俄烏爆發本世紀以來最大規模戰事，影響全球軍事格局，值得關注的是，俄羅斯原本是東南亞最大武器供應商，但如今受國際制裁影響，因品質問題正在失去客戶，反觀南韓已成為該地區新的首選武器製造。數據資料顯示，南韓當地大型軍火製造商的積壓訂單金額已超過100兆韓元。

根據韓國經濟日報報導，隨著世界各國增加國防開支，國防製造商將贏得大訂單，舉例像是美國和德國國防預算分別增加10%和17%，印度和日本則追加軍事預算13%以及26%。

在此背景下，南韓軍工產業因全球國防支出大增而受惠。南韓桑吉大學軍事科學教授Choi Gi-il表示，韓製國防武器在成本以及品質方面有競爭優勢。

報導指出，因俄羅斯入侵烏克蘭後歐洲的軍事需求激增，南韓去年設定的國防出口目標170億美元已達成，該國政府希望該行業發展成為推動經濟的新引擎。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所統計，2018~2022年間，南韓軍工產業在全球的市占率平均達2.4%，大約是之前五年的兩倍。南韓五大軍工業者包括韓華航空航天、韓國航空宇宙產業、LIG Nex1 Co.、大宇造船海洋以及現代樂鐵2022年的財報顯示，總計積壓訂單金額高達100.5兆韓元。

報導引述分析師說法指出，目前東南亞是南韓另一個新興軍工市場，俄羅斯曾是當地最大武器供應商，如今因為品質問題、客戶不斷流失。

另根據《經濟學人》報導，俄製武器在東南亞市占下降，南韓製造的武器有望取代。該雜誌稱，雖然中國試圖搶進東南亞市場，但2021年對該區域的出口額與五年前相比大減40%。

文章來源：韓國經濟日報

（中時新聞網 邱怡萱）

延伸閱讀

銀行業隱憂揮之不去 亞股走勢分歧

言論引爆瑞信遭收購 沙烏地國銀董座辭職

談金融危機 Fed官員、新興市場教父這樣看