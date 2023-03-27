矽銀危機暫解 銀行股領跑 道瓊標普連3漲

美國第一公民銀行證實將收購矽谷銀行的存款和貸款，加上外媒報導稱美國政府考慮擴大銀行業緊急貸款工具，市場先前的憂慮情緒降溫，華爾街股市27日開高，金融股與能源股表現亮眼，惟那斯達克指數與費城半導體指數開高後動能漸失，終場收黑，四大主要指數漲跌互見。

道瓊工業指數上漲194.55點，或0.60%，收32,432.08點；標普500指數小漲6.54點，或0.16%，收3,977.53點；那斯達克指數下跌55.12點，或0.47%，收11,768.84點；費城半導體指數下挫37.69點，或1.21%，收3,083.57點。

政經方面，美國第一公民銀行（First Citizens Bank & Trust Co）27日證實，將165億美元折扣價收購矽谷銀行（SVB）價值約720億美元的存款和貸款，讓近期的金融市場信心危機得以暫時緩解，至於矽銀900億美元的證券和其他資產仍繼續由聯邦存款保險公司（FDIC）托管。

另外，外媒26日報導稱，美國當局正考慮擴大銀行的緊急貸款機制，以便讓第一共和國銀行有更多時間來鞏固其資產負債表。據悉，美國官員一直密切關注第一共和銀行的情況，他們認為該行存款穩定，不致出現類似於矽谷銀行的擠兌潮，因此毋需直接干預，官員認為，矽谷銀行和標誌銀行的情況更需要立即的關注。

與此同時，美國小型銀行存款流向摩根大通和富國銀行等行業巨頭的情形已逐漸放緩，種種利多皆使市場焦慮情緒降溫，帶動區域銀行股早盤跳漲，不過尾盤漲幅收窄，第一共和銀行盤中漲近33%後收漲11.81%，第一公民銀行則飆漲53.74%，創下1990年以來最大單日漲幅。

得益於市場情緒緩解，外界對歐美各國央行升息的押注再度轉鷹，推動美國國債殖利率上揚，2年期美債殖利率攀升逾25個基點，再破4%關口，10年期美債殖利率則攀升逾16個基點至3.54%，收復上周三以來過半跌幅。

個股方面，大型科技股27日全面下挫，Google下跌3.00美元，跌幅2.83%，收在103.06美元；Meta挫跌3.17美元，跌幅1.54%，收報202.84美元；微軟下滑4.19美元，跌幅1.49%，收在276.38美元；蘋果挫跌1.97美元，跌幅1.23%，以158.28美元作收；亞馬遜 下跌0.09美元，跌幅0.09%，收98.04美元。

台股ADR方面，台積電ADR跳水2.13美元，跌幅2.30%，收報90.66美元；日月光ADR下挫0.10美元，跌幅1.31%，收在7.56美元；聯電ADR則逆勢上揚0.06美元，漲幅0.70%，以8.66美元作收。

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