爭取加薪抗通膨 德國運輸業發動聯合罷工

德國服務業工會周一罷工 鐵路、機場將受波及

德國服務業工會（Verdi）負責人魏納卡（Frank Werneke）接受當地媒體《星期日圖片報》採訪時指出，周一該工會勞工將舉行大規模罷工、要求加薪10.5％。這場預料將是德國數十年最大規模罷工，恐導致該歐洲最大經濟體的鐵路與機場受到影響。

（工商時報 蕭麗君）

爭取加薪抗通膨 德國運輸業發動聯合大罷工

德國各地運輸業員工今天舉行大規模罷工，以在通膨飆漲下爭取調薪，廣大旅客也勢將面臨嚴重的交通中斷問題。

法新社報導，歐洲最大經濟體德國多數地區的機場、港口、鐵路、巴士和地鐵線工作人員預計都會響應德國服務業工會（Verdi）與鐵路及交通工會（EVG）的號召，展開24小時罷工行動。

為填補運能缺口，交通部長維辛（Volker Wissing）昨天下令各邦取消對卡車運輸的限制，同時要求機場允許飛機在深夜起降，「讓受困旅客能到抵達目的地」。

德國服務業工會代表約250萬名公部門員工，而鐵路及交通工會（EVG）代表鐵路和巴士公司的23萬名員工。

德國出現罕見的聯合大罷工，顯示要求加薪以對抗通膨飆升的爭論正不斷升高。

以國營企業和公部門為主的資方迄今仍拒絕員工加薪要求，並提出今年和明年各支付一筆1,000歐元（約新台幣3萬2,670元）和1,500歐元款項，以實質增加員工給付5%的替代方案。

德國服務業工會要求將員工月薪上調10.5%，而鐵路及交通工會則要求加薪12%。

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