需求擱淺 三星Q1晶片業績恐吃「虧」

在全球需求趨緩與減少之下，韓國半導體分析師27日表示，三星電子下個月初預定公布的季報中，晶片產品可能會出現赤字。

三星負責晶片業務的裝置解決方案（DS）部門，可能會是過去14年以來，首次又見虧損，這要歸咎於需求不振導致晶片庫存量大增。在2009年首季時，三星這個主要事業體也曾爆出業績有紅字，2008年正值全球金融海嘯之際。

根據韓聯社旗下金融部門Infomax統計，三星在元月至3月期間的營業利益，預估只有為1.23兆韓元，約9.44億美元，較2022年同期的14.1兆韓元相比大幅退步。2009年的第1季，三星營利也只有0.593兆韓元。

Hanwha投資暨證券公司認為，三星DS部門獲利大減，是三星首季季報難看的主因。同時，預估晶片部門要虧損3.3兆韓元。由於三星主要記憶體客戶比預期更加積極消耗庫存，預計三星DRAM以及NAND產品出貨量，只有分別季減13%與12%。也是需求不佳，預估三星晶圓代工項目將出現季減現象。

Shinyoung證券估算，三星DS部門首季恐怕會大虧4.1兆韓元，原因是傳統淡季，且調整庫存下，需求低迷與獲利能力下降。

NH投資暨證券公司指出，基於對三星零組件供應商的研究，三星已開始明顯大減半導體產量。同時，供應商從三星電子拿到的訂單，大概只有平日的7成左右。據悉，三星庫存比大多數同業都還要多，可預期的是，三星會進一步減產以解決供給過剩的問題。

儘管三星一再強調不會刻意減產，但其它全球記憶體晶片製造商，包括規模較小的韓國競爭對手SK海力士，已開始減少產能以及撙節支出，因應價格走跌以及供過於求的窘境。不過，三星也暗示過，在技術朝向更先進的製程邁進時，過渡時期的產能或將自然減少。

3月初，三星DS部門曾表示，市場波動大，將見機行事來投資基礎建設。三星預估，由於需求急速減少，今年全球晶片市場可望年減6%，達5630億美元。同時，也示警今年一整年可能都是困境。因此，將加把勁打造更高效能的產品組合，以及更加相容的產線。

韓國半導體分析師認為，全球晶片產業有望在2023上半年觸底，並在下半年晶片庫存水位可望下降。記憶體晶片製造業者調整供應量是值得肯定的，三星也正積極自然地減產。在傳統旺季到來時，三星第2季後的財報可望改善。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）