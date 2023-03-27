英最大陸上油田洩漏 2百桶石油汙染普爾港

據英國媒體《衛報》報導，英國多塞特郡（Dorset）的懷奇油田（Wytch Farm）周日發生洩漏，大約200桶儲藏液體意外在英國西南部的普爾港（Poole Harbour）流出。 英法石油公司佩朗科（Perenco）證實，洩漏事故發生自其中一個井場，相關管道目前已關閉，用於控制石油擴散的圍欄已被放置在管道的兩側。

伯恩茅斯（Bournemouth）、基督城（Christchurch）和普爾港委員會的領導人布羅德海德（Philip Broadhead）在一份聲明中說，「位於珀貝克（Purbecks）的懷奇油田自1979年以來運營至今，是歐洲最大的陸上油田之一。」

普爾港委員會首席執行長斯圖爾特（Jim Stewart）表示，「現在已經宣布了一起重大事件，並且已經成立了「金」級應急指揮部（Gold Command，英國政府處理突發公共事件的應急處理「金、銀、銅」機制中的最高層）。我們建議公眾不要在普爾港或周邊地區游泳，直到另行通知為止。」他還提醒民眾，任何接觸過洩漏物的人都應立即用肥皂和水清洗，如果眼睛接觸到液體，需趕快用水沖洗。

該公司的懷奇油田總經理戴伊（Franck Dy） 說，「任何洩漏都是極其嚴重的事情，公司將展開全面調查。另外，更重要的是，液體意外排海已停止，洩漏情況正在得到控制。」該公司證實正在執行事後清理工作。

（中時 劉詠樂）

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