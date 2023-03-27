蘋果內部展示MR裝置 傳員工不看好銷售

根據科技資訊網站AppleInsider引述外媒報導，蘋果（Apple）已向數位公司高層展示混合實境（MR）頭戴式裝置。此前，早有諸多傳言稱，蘋果將在今年夏季的開發者大會 WWDC推出MR頭戴式裝置。

報導指出，蘋果上周邀請100位高層於Apple Park的賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater）集會，展示MR頭戴式裝置。被喻為「蘋果爆料大神」的彭博社記者Mark Gurman指出，這場內部發表會是「關鍵的里程碑」。雖然許多蘋果高層早就見過MR頭戴式裝置，但多半都是小規模，並非完整展示，與會者將MR頭戴裝置描述為「精美、耀眼又令人感到興奮」。

不過，儘管這場內部展示會可能是MR頭戴式裝置將上市的正面跡象，蘋果方面似乎並不預期該產品會引發「推出即熱賣」的風潮。MR頭戴式裝置目前仍有許多設計上的問題，其外部電池幾小時就要更換一次，且測試者指出會影響佩戴的舒適程度。另外，高達3,000美元（約新台幣91,032元）的價格也可能讓很多消費者卻步。

對於MR頭戴式裝置的懷疑，也讓一些蘋果員工選擇直接退出該專案。有八位不具名蘋果員工與前員工向紐約時報（New York Times）透露，因為他們對這款產品的潛力存疑，部分員工已退出，有些人則因無法讓該裝置在使用Siri等功能上得到進展，遭到開除。

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