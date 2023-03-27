各國減持美國國債 創9年來單周最大降幅

根據華爾街見聞25日引述外媒報導，隨著銀行業壓力擾亂市場，外國央行以九年來最快的速度清算所持美國國債。美國聯準會（Fed）數據顯示，截至3月22日的一周，外國官方持有的美國國債減少了760億美元，至2.86兆美元，出現自2014年3月以來最大單周降幅。

同時，Fed最近成立的國際貨幣回購協議機制（Foreign and International Monetary Authorities, FIMA），其資金達到創紀錄的600億美元，遠超過疫情高峰期達到的14億美元高峰。

Fed於2020年3月推出FIMA，旨在支持全球金融市場的流動性、緩解全球美元資金市場的壓力。FIMA允許外國中央銀行和國際組織將其持有的美國國債作為抵押品，向Fed申請美元流動資金，以緩解資金壓力。

根據巴克萊銀行（Barclays）統計，截至周三（22日），FIMA每周平均使用量為 330億美元，顯示有某個機構重複動用FIMA機制。巴克萊資本分析師亞貝特（Joseph Abate）表示，鑑於美元融資利率，這樣借貸增加的現象應為預防性的。

美國財政部美東時間15日公布1月的國際資本流動報告（TIC）顯示，中國1月持有美國國債8,594億美元，月減77億美元，為連續第六個月減持美國國債，續創2010年6月以來新低，即逾12年半以來最低，但仍是持有美國國債第二多的國家。

在該報告披露的前十大持有美債國家地區中，1月有五個國家增持美債。其中，總持倉排在第八位的加拿大增持390億美元，幅度在各國和地區中最大，其次是日本，再次是持倉第六位的瑞士，1月增持208億美元。 減持的五個國家地區中，持倉第四位的比利時減持232億美元，降幅在各國家地區中居冠，持倉第五位的盧森堡緊跟在後，減持112億美元。

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