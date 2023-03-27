達成協議！美國第一公民銀行收購SVB

外電最新報導，美國聯邦存款保險公司表示，第一公民銀行將承接矽谷銀行的所有存款和貸款。存款保險基金在矽谷銀行破產後的支出約為200億美元。矽谷過橋銀行總資產約為1,670億美元。截至3月10日，矽谷過橋銀行的存款總額為1,190億美元。

2023年3月10日，矽谷銀行在遭遇擠兌之後宣布倒閉，這是自2008年金融危機後最大的銀行倒閉案，同時也是美國史上第二大銀行倒閉案。而3月13日，美國聯邦存款保險公司宣布，將矽谷銀行（SVB）所有存款轉移至具有過渡性質的銀行（Bridge Bank）。矽谷銀行（SVB）客戶的支票將被清算，貸款將被支付。 具有過渡性質的「過橋」銀行（Bridge Bank）恢復正常營業時間，任命 Tim Mayopoulos 為矽谷銀行首席執行官。具有過渡性質的「過橋」銀行（Bridge Bank）將繼續提供網上銀行、ATM 服務。

稍早路透26日引述外媒報導指出，知情人士透露，美國第一公民銀行（First Citizens BancShares）可能收購矽谷銀行（Silicon Valley Bank），且交易案已來到最後階段，可能會在周日（4月2日）與聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）達成協議。對此消息，第一公民銀行與聯邦存款保險公司皆未立即回覆路透。

（工商時報 數位編輯）

FDIC暫接管 SVB首輪標售不順

根據路透26日引述外媒報導指出，知情人士透露，美國第一公民銀行（First Citizens BancShares）可能收購矽谷銀行（Silicon Valley Bank），且交易案已來到最後階段，可能會在周日（4月2日）與聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）達成協議。對此消息，第一公民銀行與聯邦存款保險公司皆未立即回覆路透。

矽谷銀行暴雷倒閉後由FDIC接管，但遲遲找不到買家。在矽谷銀行首輪標售時，據悉當時曾研究財務情況，但最後未出手投標的銀行包括PNC金融服務集團和持有國民城市銀行（National city bank）的加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）。

根據經濟時報（The Economic Times）26日報導，知情人士透露，矽谷國家銀行與（Valley National Bancorp）第一公民銀行皆有意收購矽谷銀行，並已在上周五（24日）出價競標，預計最快本周末可選出贏家，FDIC可選擇保留或將矽谷銀行出售給其中一方。

（工商時報 馬婉娟）

收購矽谷銀行 傳第一公民銀行展開進階談判

路透引述知情人士說法指出，美國第一公民銀行（First Citizens BancShares）針對收購矽谷銀行（Silicon Valley Bank）展開進階談判。

第一公民銀行目前約有資產1,090億美元，總存款894億美元。

接管矽谷銀行資產的聯邦存款保險公司（FDIC）以及第一公民銀行都尚未對此消息作出回應。

FDIC原擬將矽谷銀行與私人銀行業務SVB Private合併出售，但卻無法成功售出，因此上周將兩者分拆標售。據聞矽谷國家銀行與第一公民銀行在上周五截止前提出競標。

（工商時報 陳怡均）

延伸閱讀

矽谷銀行拍賣 2銀行參與競標

傳美第一公民銀行 評估收購矽谷銀行

矽谷、標誌銀行將二度標售