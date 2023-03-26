銀行業巨震連連 Fed官員：美更靠近衰退

美國及歐洲銀行業近來面臨一波波動盪，對此，美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）26日表示，近期的風暴使美國經濟陷入衰退的風險攀升，不過目前仍難以估計事件對於經濟及貨幣政策的影響。

歐美銀行業面臨一波又一波危機，外界密切關注聯準會及各國央行的應對之道，並期待聯準會暫停升息步伐。而聯準會上周召開利率決策會議後決議升息1碼，根據會後釋出的聲明，官員們刪除了「持續升息」（ongoing increases）等字眼，改採「一些額外的緊縮可能是適當的」等說法，且強調已準備好動用一切工具來確保銀行體系的穩定。

卡什卡里周日接受媒體採訪時指出，銀行業動盪無疑使美國更加靠近衰退，聯準會官員正非常密切地關注其對經濟的影響，目前仍難以判斷此事將如何影響信貸緊縮。

卡什卡里曾於今年1月表示，聯準會應將利率拉高至5.4%，並將高利率維持一段水平，直到通膨確實降溫為止。銀行業風暴延燒至今，卡什卡里仍未針對終點利率釋出最新預測，其26日表示，目前要對下次的利率調整做出任何預估都仍言之過早。

聯邦公開委員會（FOMC）將在5月2日至3日再次召開利率決策會議，根據上周公布的利率點狀圖，18位FOMC投票委員中，有10位預測今年的終點利率會落在5%至5.25%的區間，與去年12月的統計持平，表明多數官員預估聯準會在今年僅會再升1碼。

卡什卡里指出，美國銀行體系雖然穩健、擁有強健的資本與大量流動性，不過若要完全解決當前的危機，仍需要時間，目前仍有一些令人擔憂的跡象，其他銀行亦面臨債券價格下跌的風險，另也有商業房地產曝險部位，不過卡什卡里強調，銀行業仍迎來一些正面的跡像，諸如存款流出的情形放緩等，顯示民眾對於小型銀行和地區性銀行逐漸恢復信心。

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