IMF:今年陸經濟對全球增長貢獻率將達1/3

國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）26日表示，當前俄烏戰爭和貨幣政策收緊都在抑制全球經濟發展。她預計，即便是2024年的展望會更好，但是2024年的經濟增長也會低於過去10年3.8％的增長。與此同時，受高通膨、地緣政治衝突與分裂等因素影響，全球經濟中期展望依然是疲弱的，而且金融穩定風險還在增加。

澎湃新聞報導，喬治艾娃在以「經濟復甦：機遇與合作」為主題的中國發展高層論壇2023年年會上發表講話。「高水準負債、經濟從長期低利率轉向高利率的轉型，一定會帶來通膨，同時也會帶來對整個金融系統的衝擊」，她表示，近期銀行業發生了危機，儘管已開發國家的政策制定者快速地採取行動來遏制金融風險蔓延，同時各國央行也在增加美元流動性，這些行動部分緩解了市場的壓力，但是當前不確定性依然很高，需要繼續保持警惕。IMF也在密切關注事態的發展，並評估對全球經濟展望和金融穩定的影響。

針對當前大陸的經濟活動正在恢復，喬治艾娃表示，大陸經濟復甦反彈，意味著在2023年大陸經濟對世界經濟的貢獻率將達到1/3甚至超過1/3。她談道，IMF分析表明，大陸GDP每增長1％，會拉動亞洲其他國家的經濟增長0.3％。大陸的復甦現在非常地穩固，而且有非常強勁的動能。

喬治艾娃還表示，當前大陸經濟正轉向消費拉動增長，這可以更好地緩解能源安全壓力，讓發展更綠色。IMF研究顯示，透過這樣的再平衡可以讓二氧化碳排放在未來30年裡下降15％，IMF也希望同期全球減排能夠實現3.5％的水準。

（中時 朱紹聖）

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