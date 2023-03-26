台宏斷交重要嗎？外媒曝「0邦交」後果

我國今（26）日與中美洲友邦宏都拉斯斷交，美國有線電視新聞網（CNN）撰文梳理台灣的外交關係，指出目前我僅存的友邦多為「小國」，影響力「有限」，文中更探究台宏斷交的重要性，專家對此看法不一，更有專家坦言，學界經常自問台灣如果斷到「0邦交」會有什麼變化，答案是不會有太多改變。

CNN今日以頭條報導台灣與宏都拉斯斷交，文章指出，1971年聯合國宣布北京為唯一合法代表時，台灣有56個邦交國，2016年蔡英文總統上任時，台灣邦交國剩下22個，後續幾年友邦數目持續下滑。

內文進一步指出，目前台灣的盟友多為「拉丁美洲與太平洋的小國」，「數十年前全世界最強大的經濟體都已轉向承認北京。」北京則利用龐大的市場進行「金錢外交」，「剝除」台灣剩餘友邦，國民黨立委江啟臣近期接受CNN訪問時表示，中國大陸的崛起已經對台灣外交構成非常大的挑戰，他說台灣已經愈來愈選擇不與大陸的金錢外交競逐，轉而強調民主等共同價值。

■台宏斷交有多重要？

針對台灣失去宏都拉斯，CNN文章也探討台宏斷交「有多重要」？分析師對此意見分歧，部分專家認為正式關係仍有價值，但「只在一定程度上」仍有價值。

報導指出，正式盟友能協助在國際社會上為台發聲，例如2022年10月，台灣的10個友邦就聯合署名致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），批評聯合國將台灣排除在外。

不過CNN也指出，多數台灣僅存的盟友「相對較小」，「在世界舞台的影響力也有限。」美國非營利組織國際共和研究所（IRI）駐台北資深顧問寇謐將（J. Michael Cole）表示：「他們確實在聯合國大會上發聲，但他們的數量不足以影響經常投票利於北京的其餘國家。」

■儘管友邦數下滑 台灣全球影響力持續上升

另外也有專家認為，儘管失去友邦，台灣的全球影響力仍在上升。

例如，台灣與美國於1979年斷交，但是在許多人看來，過去數十年來台美非正式關係一樣穩固。台美沒有正式外交關係並未避免美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，甚至也未勸退現任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在蔡英文總統4月過境美國時與她會面。

專家們強調，即便台美沒有正式外交關係，在面對北京可能犯台時，美國仍是台灣的最大單一安全保證，並且每年售台武器；另一方面，裴洛西訪台後，解放軍在台灣周邊進行大規模軍演，七大工業國集團（G7）國家也迅速發聲關切。

■台「0邦交」會怎樣？

政治大學創新國際學院助理教授、政治學者南樂（Lev Nachman）近期接受CNN訪問時表示，台灣的外交盟友確實為台灣提供了有意義的支持，例如進行正式訪問，他說學界經常在想：「如果有一天台灣的正式外交盟友歸零，會造成什麼改變？答案是不會有太多變化。」

美聯社也指出，儘管北京孤立，台灣仍與超過100個國家維持穩固的非正式關係，其中最重要的要屬美國，美國與台灣沒有外交關係，但華府堅稱台灣是印太地區的重要夥伴。

（中時新聞網 吳映璠）

文章來源：Honduras formally cuts diplomatic ties with Taiwan

文章來源：Honduras forms diplomatic ties with China after Taiwan break

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