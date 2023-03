小心！奪命人工淚液在美已釀3死 症狀曝

「 奪命人工淚液 」在美已釀3死!6大感染症狀莫輕忽

美國陸續傳出民眾使用人工淚液感染綠膿桿菌的棘手情況,EzriCare與Delsam Pharma兩家相關產品已於2月下架回收。感染數維持16州共68例,但死亡個案從1例增至3例。疾管單位持續追蹤感染個案,並呼籲使用上述兩家出品人工淚液的大眾注意眼睛是否出現黃、綠色液體或不正常分泌物等病徵。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)21日統計,全美16州累計68例因使用上述兩家業者出品的人工淚液感染綠膿桿菌,死亡個案累計已3例,另有8人失明、4人須接受手術摘除眼球。2月份的統計數據為1死5失明。

這波感染令人特別憂心,原因出在個案感染的綠膿桿菌菌株對於一般抗生素具有抗藥性,美國CDC指此前美國通報紀錄從未出現這個菌株。

美國CDC確認的個案位於加州、紐約州、紐澤西州、康乃狄克州、伊利諾州、德州、賓州等16州,但未提嚴重案例位於何處,至少37例屬於4起地區群聚,這4起群聚使用的人工淚液僅有EzriCare的產品。

CDC指出,感染病例使用的人工淚液品牌數超過10種,有些患者用了多種品牌,但使用EzriCare人工淚液的感染者最多。CDC向大眾示警,民眾應立即停用手邊的EzriCare人工淚液。

CDC提醒,曾用過EzriCare與Delsam Pharma出品人工淚液的民眾,要注意眼睛是否出現感染徵兆,例如:眼睛出現黃、綠或無色分泌物,眼睛疼痛不適,眼睛或眼皮發紅,眼睛有異物感,眼睛畏光程度增加,視野模糊等等。有上述情形者應儘速就醫。

已下架回收的人工淚液產品由位於印度的全球製藥保健公司(Global Pharma Healthcare)生產。綠膿桿菌的感染疫情通常在醫院發生,病菌可透過受汙染的雙手或醫療器械傳染。

CDC並未揭露患者個資,不過上周已有一名佛州老婦由律師代為遞狀控告EzriCare。《美國醫學會眼科醫學期刊》(JAMA Ophthalmology)22日也提及2名個案。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,一名是曾用EzriCare人工淚液的72歲女性左眼失明,婦人直到連日視力模糊、在枕頭發現黃色分泌物才驚覺苗頭不對,掛急診發現左眼角膜大面積潰瘍,幾乎覆蓋全眼,治療與手術均無法挽救視力。

另一人是72歲男性,除了眼睛乾澀沒有其他異狀,他用的也是EzriCare人工淚液,後來眼睛劇痛一整天且視力減退,使用抗生素無效,目前已陷入角膜失明,若透過角膜移植,情況有可能好轉。

文章來源:Deaths from contaminated eyedrops rise to 3 — with 4 people needing eyeballs removed

(中時新聞網 栗筱雯)