不是選股高手？股神自爆靠這4招賺大錢

埋頭苦幹之餘，也要懂得投資理財，創造穩定的現金流來源，讓退休生活過得更滋潤。華爾街股神巴菲特（Warren Buffett）曾說他和孟格（Charlie Munger）不是選股高手，只是選擇商業模式的人，通常會秉持四個原則來決定投資與否。

CNBC報導，巴菲特致股東的公開信中說，他們投資的秘訣是選擇具有長期良好經濟特徵，以及值得信賴的管理者的企業，而這也被稱為價值投資。但尋找好的公司並非易事，巴菲特和孟格在投資一間公司以前，遵循著四個原則。

一、你理解公司業務嗎？

巴菲特表示，不僅是了解企業的運作及消費者對其的需求，還包括這家企業未來十年的展望，「如果沒有做好持有10年的打算，那就連10分鐘都不要想」。

巴菲特曾坦承，後悔沒有投資亞馬遜和谷歌母公司Alphabet，因為他無法確定兩家公司的長期盈利能力，但即便如此，他所投資的美國運通和可口可樂等企業，已經為他帶來巨大的報酬。

二、企業是否具備長久的競爭優勢

巴菲特認為一個成功的投資，最重要的考量就是企業競爭優勢，他將其形容為一座「經濟城堡」的「護城河」，只要競爭優勢越穩固，公司就更有希望維持未來幾十年的發展。

三、企業管理階層是否德才兼備

巴菲特會在管理層中尋找3種特質：智力、自主決斷能力和誠信。其中又以誠信最重要，他曾在股東信中表示，「我不想加入一個缺乏令人欽佩特質的管理層，無論這家企業的前景有多麼的吸引人」。

四、價格是否合理

巴菲特和孟格會尋找被低估的企業。雖然沒有通用標準來衡量，但通常這種企業都具備穩定的獲利、現金流和低負債。

可這不代表兩人只根據股價高低來尋找標的，巴菲特曾在股東信說過，寧願以合理的價格買一家優秀的企業，也不願以便宜的價格買一家平庸的企業。

（中時新聞網 蔡宗倫）