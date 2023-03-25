LME：檢查所有袋裝鎳 沒有發現更多石頭

繼上周發現九份合約的「鎳」變成石頭，引發市場嘩然後，港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）對其倉庫網絡的袋裝鎳進行檢查，LME在檢查後給出答案，沒有發現更多問題(石頭)。LME周一仍有望重啟亞洲時段交易。

根據香港經濟日報報導，LME指出，在LME網絡註冊的倉庫運營商已檢查過所有袋裝鎳庫存，沒有發現更多問題，並表示，公司正在繼續調查問題袋的存儲地鹿特丹倉庫所發生的事情，但其相信，目前的金屬入庫檢查程序「在識別潛在違規方面是牢靠的」。

LME還表示，仍有望從周一開始恢復鎳合約亞洲時段的交易。

倫敦金屬交易所（London Metal Exchange, LME）17日以鎳合約出問題為由，宣布推遲原訂該周起恢復的亞洲時段鎳交易。但有媒體踢爆，LME此舉起因於荷蘭鹿特丹倉庫的鎳塊，驚傳被調包換成石頭，再度打擊這家百年交易所的信譽。

根據華爾街日報21日報導，倫敦金屬交易所表示，在荷蘭港口城市鹿特丹一處未具名倉庫中據稱存有54噸鎳，但該批貨品不符標準，因袋子裡是石頭，而不是用於鋼鐵和電動汽車電池的銀色金屬鎳。有媒體報導，LME 未說明標的的擁有者，但這些已失效的合約屬於摩根大通。

事實上這並非首次，今年2月，大宗商品貿易巨擘托克（Trafigura）控訴，自己成「系統性詐騙」受害者，稱收到的貨櫃不見其採購的鎳金屬，潛在損失近6億美元。

最新這起案件爆發後，在過去的一周裡，從韓國釜山到義大利熱那亞，倉庫工作人員匆忙檢查數萬袋重達兩噸的鎳。所採取的檢查方式，包括稱重和掃瞄，但也有可能只是用腳踢它們。

綜合外電報導，根據一位收到指示的人士表示，倫敦金屬交易所建議，倉庫經營者為安全起見可穿鋼製包頭靴，依經驗法則，如果踢的時候會痛，可能就是鎳。

路透23日援引一位交易商表示，倫敦金屬交易所的鎳買家擔心收到不符合規格的材料，正在透過賣出近期合約並買入較長期合約來推進頭寸。

（工商時報 數位編輯）

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