SVB倒閉啟示 控管現金遠離風險

美國矽谷銀行（SVB）破產遭聯邦存款保險公司（FDIC）接管，但大批企業客戶的存款遠超過25萬美元保障上限，凸顯出在現金為王的時代，企業控管鉅額現金遠離風險的重要性。

客戶以新創公司為主的SVB爆發擠兌潮後，很多SVB客戶擔心自己的存款不保。以串流設備大廠Roku為例，4.87億美元資金存在SVB，占該公司現金總額的26％，但絕大部分未納保。直到美國政府出面保證，Roku等數百家帳戶金額超過25萬美元的SVB存戶，存款會獲全額保障，這才讓企業吃了定心丸，但也使大企業如何妥善管理現金的問題浮上檯面。

根據財務管理顧問公司Carfang Group，目前美國企業資產負債表上的現金，總計達3.6兆美元，與2000年的1兆美元相比明顯激增。光是蘋果、微軟、Google母公司Alphabet、亞馬遜、臉書母公司Meta Platforms等五大科技巨頭，就握有5億美元以上的現金和可流通證券。

Carfang Group創辦人卡爾方（Anthony Carfang）最近在網路研討會上指出，企業財務主管至少會面臨六大風險，分別是流動性風險、利率風險、集中風險、期限風險、信用風險、關係風險。

流動性風險正是SVB的致命傷，利率風險是害SVB倒閉的禍源，期限風險讓SVB陷入麻煩。

一些資深主管建議，現金投入鎖定政府公債的貨幣市場基金，直接購買或透過中間人和政府的TreasuryDirect計畫收購短期公債，才是上上之策。如此一來可避開銀行，降低Carfang列舉的這幾項風險。